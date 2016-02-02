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亚洲 | 2016年 2月 2日 星期二 11:57 BJT

《汇市简讯》新西兰元兑美元在澳洲央行利率决议出炉后略微回落

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    * 新西兰元兑美元周二开盘报0.6545，亚洲盘在0.6531-56交投，最
新报0.6531
    * 周一时上涨1.0%，澳元兑新西兰元下跌0.7%提供助力
    * 澳元兑新西兰元周一晚间下跌
    * 新西兰元兑美元在早盘中因获利了结而小跌，之后走扬
    * 澳洲央行维持利率不变，加上声明稿只有微幅调整，使得澳元兑美
元走升
    * 然新西兰元兑美元随着澳元兑新西兰的部位调整而回落
    (完)
      
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 (编译 戴素萍 审校 李爽)

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