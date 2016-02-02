《汇市简讯》新西兰元兑美元在澳洲央行利率决议出炉后略微回落

0346GMT * 新西兰元兑美元周二开盘报0.6545，亚洲盘在0.6531-56交投，最 新报0.6531 * 周一时上涨1.0%，澳元兑新西兰元下跌0.7%提供助力 * 澳元兑新西兰元周一晚间下跌 * 新西兰元兑美元在早盘中因获利了结而小跌，之后走扬 * 澳洲央行维持利率不变，加上声明稿只有微幅调整，使得澳元兑美 元走升 * 然新西兰元兑美元随着澳元兑新西兰的部位调整而回落 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (编译 戴素萍 审校 李爽)