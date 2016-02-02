中国债市动态：情绪谨慎现券收益率上行明显，国开新债定位多高于预期

路透上海2月2日 - 中国银行间债市周二现券收益率明显上行，十年期国开债活跃券尤为明显。交易员表示，受大行收回委外投资传闻影响，早盘现券情绪谨慎；一级市场上，春节前最后一期利率新债招标亦走弱，国开行多期增发债定位较预期偏高。

“10年国开最高成交在3.16%，一早是3.10%，都上了六个点了；今天一级投了的赚到了，(10年期增发债)算上返费都到3.18%了吧，”上海一银行交易员表示。

中国国家开发银行 周二上午招标一、三、五、七和10年五期增发债，中标收益率依次为2.4212%、2.7557%、2.9633%、3.2451%和3.1478%。与预测均值相比，一、五、10年定位明显偏高。

上海一银行交易员表示，国债期货跳水，且早间市场有传闻称监管层要求大行回收委外投资资金和限制杠杆率，推动收益率明显上升。

他预计，春节放假前债市情绪谨慎，难见明显提振，“现在买盘还是有的，但年前都偏谨慎一点，很多机构已经不做交易了”。

剩余期限近10年的国开债活跃券150218 最新收益率报价为3.1750%/3.1400%，上日尾盘为3.1500%/3.0850%。

中国央行公开市场周二仍稳步进行逆回购操作，单日净投放200亿元人民币；在此前两周央行的大力扶助下，节前的资金缺口大部分已得到弥补，而且春节前后公开市场频次加密，央行亦随时能满足金融机构临时性的需求。