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亚洲 | 2016年 2月 2日 星期二 12:30 BJT

《汇市简讯》美元兑韩元由跌转升，因风险交易降温

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* 美元兑韩元周二交投震荡，在振幅区间接近9韩元

* 早上汇价触及1197.7，但中午过后股市下跌，美元兑韩元上涨

* 迷你期货合约下跌0.6%，打压多数亚股

* MSCI明晟亚太地区(除日本)指数目前跌0.8%；韩股和港股下跌约0.75%

* 风险货币因而受挫，澳元兑美元下跌0.4%

* 美元兑韩元短暂跌至1,200下方，日圆兑韩元上涨0.5%至9.98

(完)

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