《汇市简讯》美元兑韩元由跌转升，因风险交易降温

中港个股：建行债转股资金主要来自社会，银行仅作金融服务主体--高层
路透北京1月19日 - 针对银行在此轮债转股中承担的角色，以资产计中国第二大银行--建设银行 高层周四称，建行债转股资金来源主要从社会募集，建行只投入少部分自有资金。
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* 美元兑韩元周二交投震荡，在振幅区间接近9韩元
* 早上汇价触及1197.7，但中午过后股市下跌，美元兑韩元上涨
* 迷你期货合约下跌0.6%，打压多数亚股
* MSCI明晟亚太地区(除日本)指数目前跌0.8%；韩股和港股下跌约0.75%
* 风险货币因而受挫，澳元兑美元下跌0.4%
* 美元兑韩元短暂跌至1,200下方，日圆兑韩元上涨0.5%至9.98
(完)
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路透北京1月19日 - 针对银行在此轮债转股中承担的角色，以资产计中国第二大银行--建设银行 高层周四称，建行债转股资金来源主要从社会募集，建行只投入少部分自有资金。
路透香港1月19日 - 汤森路透旗下基点报导，香港上市的世茂房地产控股已与三家银行签署了30亿元人民币(4.36亿美元)三年期贷款。
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