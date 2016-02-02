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亚洲 | 2016年 2月 2日 星期二 12:48 BJT

日本债市：公债收益率从历史低点反弹，因新债供应抑制此前价格涨势

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 -0.145% +1.5 -0.160%

五年期公债 -0.100% +1.0 -0.110%

10年期公债 0.085% +2.5 0.060%

20年期公债 0.795% +3.0 0.765%

30年期公债 1.065% +5.0 1.015%

10年期公债期货 <0#JGB:> 150.54 -0.02 150.56

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译/审校 王颖/徐文焰/王兴亚)

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