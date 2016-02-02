日本债市：公债收益率从历史低点反弹，因新债供应抑制此前价格涨势

中港个股：建行债转股资金主要来自社会，银行仅作金融服务主体--高层
路透北京1月19日 - 针对银行在此轮债转股中承担的角色，以资产计中国第二大银行--建设银行 高层周四称，建行债转股资金来源主要从社会募集，建行只投入少部分自有资金。
当日涨跌 上日
最新报价 (基点) 收市价
两年期公债 -0.145% +1.5 -0.160%
五年期公债 -0.100% +1.0 -0.110%
10年期公债 0.085% +2.5 0.060%
20年期公债 0.795% +3.0 0.765%
30年期公债 1.065% +5.0 1.015%
10年期公债期货 <0#JGB:> 150.54 -0.02 150.56
注1：公债期货涨跌为点数。
注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译/审校 王颖/徐文焰/王兴亚)
路透北京1月19日 - 针对银行在此轮债转股中承担的角色，以资产计中国第二大银行--建设银行 高层周四称，建行债转股资金来源主要从社会募集，建行只投入少部分自有资金。
路透香港1月19日 - 汤森路透旗下基点报导，香港上市的世茂房地产控股已与三家银行签署了30亿元人民币(4.36亿美元)三年期贷款。
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