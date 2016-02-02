《中国企业债发行日程表》--2月2日

欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:

发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商

(亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 贵阳观山湖 15 7 1/27簿记建档 4.87% AA 1/28-2/3 湘财证券 建设投资公司 (第3-7每年末还20%本金) ========================================================================================= 广州金融控股 10 10 2/1簿记建档 *3.48% AAA 2/2-2/4 广发证券 集团城市停车场建设专项债 (第5年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权) ========================================================================================= 江西省铁路 25 15 延期发行 -- AA+ -- 天风证券 投资集团 5 永续 (15年期品种在第五、10年末附发行人调整利率和投资者回售选择权/永续品种为浮息，每五年重置利率) ========================================================================================= 四川阆中名城 10 7 延期发行 -- AA- -- 国信证券 经营投资公司 (第3-7每年末还20%本金/重庆三峡担保集团提供担保) =========================================================================================

以下为申请非公开发行项目收益债并已获发债额度的公司:

发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商

(亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商

(亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商

(亿元人民币) (年) ========================================================================================= 神木县国有 8 4 推迟发行 -- AA+ -- 银河证券 资产运营 (附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权) ========================================================================================== 注: *表示新增。(完)