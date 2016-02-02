澳新汇市：澳元在央行会议后遭遇获利了结，新西兰元上涨

“他们确实承认金融市场的忧虑，但我不认为那对近期货币政策有任何暗示。”摩根大通分析师Tom Kennedy预计今年利率将持稳。

“风险在于他们必须宽松，但多半还要取决于数据。”

银行间利率期货<0#YIB:>显示5月前澳洲央行采取行动的机率约50%，10月前降息至1.75%的机率则达100%。

澳元阻力在0.7150-70美元区域，恰好是55日、100日移动均线及主要回档位。

新西兰元兑美元 从盘初的0.6500美元小幅上涨至0.6520，自1月触及的四个月低点拉升，但年初以来仍跌了4.4%。

BNZ外汇策略师Jason Wong表示，在当前的避险环境中，新西兰元表现“相对不错”。

“这似乎反映了投资流动情况，而非基本面，”他指出。新西兰元在1月下跌5.1%，是表现最疲弱的主要货币。

他并称，“我们预期会在当前水准附近盘整。我们的合理水准预估已上升0.01美元至0.63美元。”(完)

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