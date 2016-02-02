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货币新闻 | 2016年 2月 2日 星期二 13:41 BJT

国际油市：油价下跌，受中国担忧及OPEC供应增加打击

尽管下跌，美国原油仍然较1月中所及的12年低点26.19美元涨了将近19%。

悉尼CMC Markets首席分析师Ric Spooner称，油价下跌反映出亚洲盘的市场信心普遍悲观。

“股市下跌；油价在走跌。这一切都指向负面风险情绪四处弥漫。”

“油价才刚回归现实，不过目前处于每桶30美元之上合情合理，”悉尼OptionsXpress分析师Ben Le Brun说，他指出供应增加的疑虑升温以及经济数据转弱。

Le Brun说，如果投资者认为OPEC产油大国与俄罗斯之间就减产达成协议的希望减退，那么油价可能再度跌破每桶30美元。

澳新银行周二在报告中称，原油价格下跌，因中国1月采购经理人指数(PMI)降至三年低点，且石油供应增加。

“供应增加也表明短期价格面临进一步下跌风险。随着印尼重新加入OPEC，石油输出国组织(OPEC)上月产出增至3,310万桶，”报告补充称。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 李春喜/李婷仪 审校 蔡美珍/张明钧)

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