国际油市：油价下跌，受中国担忧及OPEC供应增加打击

中国个股：国海证券公布伪造印章事件处置方案，共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券 周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
尽管下跌，美国原油仍然较1月中所及的12年低点26.19美元涨了将近19%。
悉尼CMC Markets首席分析师Ric Spooner称，油价下跌反映出亚洲盘的市场信心普遍悲观。
“股市下跌；油价在走跌。这一切都指向负面风险情绪四处弥漫。”
“油价才刚回归现实，不过目前处于每桶30美元之上合情合理，”悉尼OptionsXpress分析师Ben Le Brun说，他指出供应增加的疑虑升温以及经济数据转弱。
Le Brun说，如果投资者认为OPEC产油大国与俄罗斯之间就减产达成协议的希望减退，那么油价可能再度跌破每桶30美元。
澳新银行周二在报告中称，原油价格下跌，因中国1月采购经理人指数(PMI)降至三年低点，且石油供应增加。
“供应增加也表明短期价格面临进一步下跌风险。随着印尼重新加入OPEC，石油输出国组织(OPEC)上月产出增至3,310万桶，”报告补充称。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李春喜/李婷仪 审校 蔡美珍/张明钧)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券 周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
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路透北京1月19日 - 针对银行在此轮债转股中承担的角色，以资产计中国第二大银行--建设银行 高层周四称，建行债转股资金来源主要从社会募集，建行只投入少部分自有资金。