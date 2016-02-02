路透基点：霸菱亚洲从四家银行获4.3亿美元预融资，以收购HCP Global

路透香港2月2日 - 汤森路透旗下基点报导，熟悉情况的消息人士称，四家银行为一笔4.3亿美元五年期贷款提供了预融资(pre-fund)，该贷款将用来支持霸菱亚洲(Baring Private Equity Asia)对包装公司HCP Global的买断收购。

国泰世华银行、中国信托商业银行、台北富邦商业银行和台新国际银行是本融资案的牵头行、簿记行和承销商。台北富邦银行还担任额度代理行，国泰世华为担保品控管行。在这四家牵头银行于1月8日完成预融资后，星展银行台湾分行也以较高层级加入。

融资包括两部分：4亿美元定期贷款用于收购，3,000万美元循环贷款用于运营资本。定期贷款将在六个月的宽限期后，每半年不等额偿还。

一位消息人士称，贷款将在农历新年假期过后进入一般银团组建阶段。

熟悉情况的消息人士曾在去年12月对路透表示，霸菱亚洲以7.75亿美元，从私募股权投资公司TPG Capital Management手中买下了HCP。（完）