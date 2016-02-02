路透基点：霸菱亚洲从四家银行获4.3亿美元预融资，以收购HCP Global

中港个股：建行债转股资金主要来自社会，银行仅作金融服务主体--高层
路透北京1月19日 - 针对银行在此轮债转股中承担的角色，以资产计中国第二大银行--建设银行 高层周四称，建行债转股资金来源主要从社会募集，建行只投入少部分自有资金。
路透香港2月2日 - 汤森路透旗下基点报导，熟悉情况的消息人士称，四家银行为一笔4.3亿美元五年期贷款提供了预融资(pre-fund)，该贷款将用来支持霸菱亚洲(Baring Private Equity Asia)对包装公司HCP Global的买断收购。
国泰世华银行、中国信托商业银行、台北富邦商业银行和台新国际银行是本融资案的牵头行、簿记行和承销商。台北富邦银行还担任额度代理行，国泰世华为担保品控管行。在这四家牵头银行于1月8日完成预融资后，星展银行台湾分行也以较高层级加入。
融资包括两部分：4亿美元定期贷款用于收购，3,000万美元循环贷款用于运营资本。定期贷款将在六个月的宽限期后，每半年不等额偿还。
一位消息人士称，贷款将在农历新年假期过后进入一般银团组建阶段。
熟悉情况的消息人士曾在去年12月对路透表示，霸菱亚洲以7.75亿美元，从私募股权投资公司TPG Capital Management手中买下了HCP。（完）
(编译 高琦 审校 李婷仪)
路透北京1月19日 - 针对银行在此轮债转股中承担的角色，以资产计中国第二大银行--建设银行 高层周四称，建行债转股资金来源主要从社会募集，建行只投入少部分自有资金。
路透香港1月19日 - 汤森路透旗下基点报导，香港上市的世茂房地产控股已与三家银行签署了30亿元人民币(4.36亿美元)三年期贷款。
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