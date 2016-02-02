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亚洲 | 2016年 2月 2日 星期二 13:57 BJT

新兴汇市：马币领跌新兴亚币，油价再跌打压风险偏好

亚洲 当日 今年以来 2015年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 120.48 121.00 +0.43 -0.15 120.30

坡元 1.4238 1.4225 -0.09 -0.44 1.4175

台币 33.380 33.670 +0.87 -0.94 33.066

韩元 1206.80 1200.50 -0.52 -2.64 1174.95

泰铢 35.64 35.60 -0.11 +1.07 36.02

菲律宾披索 47.73 47.69 -0.08 -1.74 46.90

印尼卢比 13630.00 13635.00 +0.04 +1.14 13785.00

印度卢比 67.94 67.84 -0.15 -2.63 66.15

马币 4.2040 4.1550 -1.17 +2.05 4.2900

人民币 6.5778 6.5783 +0.01 -1.30 6.4921

(完)

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全部现汇报价 (编译/审校 李春喜/高琦/张若琪/于春红/蔡美珍)

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