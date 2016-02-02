台湾股市：随亚股收跌中止连五日涨势，量缩观望明日农历年封关表现

路透台北2月2日 - 台湾股市周二随亚股收跌，因市场担忧国际油价跌势再起拖累亚股。分析师称，明天为台股农历年封关最后交易日，且大盘连五日涨势已逼近季线反压，投资人操作转趋谨慎，量缩观望封关表现，市场普遍预期封关日收红机会较高，但涨幅不大。

台湾加权股价指数 收跌0.32%或25.72点，至8,131.24点；今日成交初值 为729.85亿台币，上交易日修正后为848.82亿。

元大投顾市场研究部经理薛舜日表示，接近农历年封关，交投量能逐渐萎缩，上周台股指数涨幅高达5%，原本就面临涨多回档的压力，现在又临近8,168点的季线反压，市场难免近关情怯转趋谨慎操作，明日指数主要区间料在8,100点间上下波动。

〞明天封关有机会收红，但不会大涨。〞他说。

此外，台新投信指出，统计显示，台股于封关日后上涨机率高，尽管诸多利空待消化，但台股评价不贵，台股本益比(PER)与股价净值比(PBR)均相对较亚洲其他股市便宜，有望迎接酝酿中的年后反弹行情。

亚洲股市周二下跌，因供应过剩担忧重现打压原油价格下滑，并且悲观的制造业数据引发对全球经济增长乏力的疑虑。