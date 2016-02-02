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亚洲 | 2016年 2月 2日 星期二 14:04 BJT

《全球汇市》油价疲弱抑制冒险意愿但提振日圆，澳元下跌

纽约 当日 今年来 2015年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0903 1.0886 +0.16 +0.40 1.0860

美元/日圆 120.43 120.97 -0.45 +0.11 120.30

欧元/日圆 131.37 131.69 -0.24 +0.69 130.47

美元/瑞郎 1.0191 1.0192 -0.01 +1.73 1.0018

英镑/美元 1.4391 1.4429 -0.26 -2.35 1.4738

美元/加元 1.3998 1.3945 +0.38 +1.15 1.3839

美元/离岸人民币 6.6145 6.6178 -0.05 +0.71 6.5680

澳元/美元 0.7072 0.7110 -0.53 -2.79 0.7275

新西兰元/美元 0.6520 0.6545 -0.38 -4.47 0.6825

澳元/日圆 85.200 86.040 -0.98 -2.76 87.620

新西兰元/日圆 78.530 79.220 -0.87 -4.21 81.980

英镑/日圆 173.32 174.59 -0.73 -2.20 177.22

澳元/新西兰元 1.0844 1.0855 -0.10 +1.69 1.0664

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译/审校 李春喜/张明钧/李婷仪/于春红)

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