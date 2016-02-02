《全球汇市》油价疲弱抑制冒险意愿但提振日圆，澳元下跌

中港个股：建行债转股资金主要来自社会，银行仅作金融服务主体--高层
路透北京1月19日 - 针对银行在此轮债转股中承担的角色，以资产计中国第二大银行--建设银行 高层周四称，建行债转股资金来源主要从社会募集，建行只投入少部分自有资金。
纽约 当日 今年来 2015年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0903 1.0886 +0.16 +0.40 1.0860
美元/日圆 120.43 120.97 -0.45 +0.11 120.30
欧元/日圆 131.37 131.69 -0.24 +0.69 130.47
美元/瑞郎 1.0191 1.0192 -0.01 +1.73 1.0018
英镑/美元 1.4391 1.4429 -0.26 -2.35 1.4738
美元/加元 1.3998 1.3945 +0.38 +1.15 1.3839
美元/离岸人民币 6.6145 6.6178 -0.05 +0.71 6.5680
澳元/美元 0.7072 0.7110 -0.53 -2.79 0.7275
新西兰元/美元 0.6520 0.6545 -0.38 -4.47 0.6825
澳元/日圆 85.200 86.040 -0.98 -2.76 87.620
新西兰元/日圆 78.530 79.220 -0.87 -4.21 81.980
英镑/日圆 173.32 174.59 -0.73 -2.20 177.22
澳元/新西兰元 1.0844 1.0855 -0.10 +1.69 1.0664
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 亚洲盘现汇报价
欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译/审校 李春喜/张明钧/李婷仪/于春红)
路透北京1月19日 - 针对银行在此轮债转股中承担的角色，以资产计中国第二大银行--建设银行 高层周四称，建行债转股资金来源主要从社会募集，建行只投入少部分自有资金。
路透香港1月19日 - 汤森路透旗下基点报导，香港上市的世茂房地产控股已与三家银行签署了30亿元人民币(4.36亿美元)三年期贷款。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选