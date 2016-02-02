日股业绩：野村控股第三季获利几近腰斩，零售事业营收下滑近两成

中港个股：建行债转股资金主要来自社会，银行仅作金融服务主体--高层
路透北京1月19日 - 针对银行在此轮债转股中承担的角色，以资产计中国第二大银行--建设银行 高层周四称，建行债转股资金来源主要从社会募集，建行只投入少部分自有资金。
路透东京2月2日 - 野村控股 周二表示，10-12月当季净利下滑近半，因市况剧烈波动令散户投资人敬而远之。
这家日本最大投资银行第三季净利为354亿日圆(2.939亿美元)，上年同期为700亿日圆。
野村在声明稿中称，零售事业净营收下滑19%，这是因为投资人进入“观望模式”。
野村控股股价周二收盘下跌0.6%，与大盘日经指数 跌幅相仿，该公司是在收盘后公布财报。(完) (编译 张明钧; 审校 张涛)
路透北京1月19日 - 针对银行在此轮债转股中承担的角色，以资产计中国第二大银行--建设银行 高层周四称，建行债转股资金来源主要从社会募集，建行只投入少部分自有资金。
路透香港1月19日 - 汤森路透旗下基点报导，香港上市的世茂房地产控股已与三家银行签署了30亿元人民币(4.36亿美元)三年期贷款。
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