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亚洲 | 2016年 2月 2日 星期二 14:28 BJT

日股业绩：野村控股第三季获利几近腰斩，零售事业营收下滑近两成

路透东京2月2日 - 野村控股 周二表示，10-12月当季净利下滑近半，因市况剧烈波动令散户投资人敬而远之。

这家日本最大投资银行第三季净利为354亿日圆(2.939亿美元)，上年同期为700亿日圆。

野村在声明稿中称，零售事业净营收下滑19%，这是因为投资人进入“观望模式”。

野村控股股价周二收盘下跌0.6%，与大盘日经指数 跌幅相仿，该公司是在收盘后公布财报。(完) (编译 张明钧; 审校 张涛)

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