全球金市：金价升至三个月高点，因全球经济低迷

中港个股：建行债转股资金主要来自社会，银行仅作金融服务主体--高层
路透北京1月19日 - 针对银行在此轮债转股中承担的角色，以资产计中国第二大银行--建设银行 高层周四称，建行债转股资金来源主要从社会募集，建行只投入少部分自有资金。
“无论怎样，这类行动都是利好金价的。”
0634 GMT，现货金 下滑0.3%至每盎司1,125,36美元，之前触及11月3日以来的高点1,130.11美元。
ScotiaMocatta技术分析师称，若金价能站上1,136美元，则可能进一步升向去年10月末达到的高点1,157美元。
美国4月期金 下滑0.2%至每盎司1,126美元。
全球最大的黄金上市交易基金--SPDR Gold Trust 的黄金持仓量在周一升至2,190万盎司，是11月3日以来最高，反映出投资者对黄金的信心日增。
在环境不确定时，黄金通常是受青睐的避险资产。今年1月黄金取得了一年来最大月度涨幅，2016年迄今已经上涨了6%，去年全年为下跌10.4%。
现货铂金 下跌1.1%至每盎司860.10美元，现货钯金 跌0.6%至497.30美元，现货银 下滑0.3%至14.28美元。（完）
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路透北京1月19日 - 针对银行在此轮债转股中承担的角色，以资产计中国第二大银行--建设银行 高层周四称，建行债转股资金来源主要从社会募集，建行只投入少部分自有资金。
路透香港1月19日 - 汤森路透旗下基点报导，香港上市的世茂房地产控股已与三家银行签署了30亿元人民币(4.36亿美元)三年期贷款。
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