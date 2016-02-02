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亚洲 | 2016年 2月 2日 星期二 15:05 BJT

《汇市简讯》伦敦盘初：风险题材操作盛行

0653GMT
    
    * 美元/日圆下跌0.28%，欧元/美元上涨0.11%，澳元/美元下跌0.53%
，新西兰元/美元跌0.46%
    * 美元/印度卢比持平，美元/马币上涨1.18%，美元/印尼卢比下跌0.
07%，美元/坡元上涨0.11%
    * 日股日经指数收低0.64%，中国沪综指上涨2.13%，MSCI亚太地区(
除日本外)股指下跌0.78%，美国原油下跌1.64%，美国公债收益率报1.932
9%
    * 澳洲央行静观其变，但承认全球经济面临风险 
    * 爱荷华州共和党总统初选克鲁兹击败特朗普，民主党方面希拉里·
克林顿与桑德斯难分高下。    
    (完)
  
 (编译 李婷仪 审校 张明钧)

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