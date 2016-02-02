《汇市简讯》伦敦盘初：风险题材操作盛行

中港个股：建行债转股资金主要来自社会，银行仅作金融服务主体--高层
路透北京1月19日 - 针对银行在此轮债转股中承担的角色，以资产计中国第二大银行--建设银行 高层周四称，建行债转股资金来源主要从社会募集，建行只投入少部分自有资金。
0653GMT * 美元/日圆下跌0.28%，欧元/美元上涨0.11%，澳元/美元下跌0.53% ，新西兰元/美元跌0.46% * 美元/印度卢比持平，美元/马币上涨1.18%，美元/印尼卢比下跌0. 07%，美元/坡元上涨0.11% * 日股日经指数收低0.64%，中国沪综指上涨2.13%，MSCI亚太地区( 除日本外)股指下跌0.78%，美国原油下跌1.64%，美国公债收益率报1.932 9% * 澳洲央行静观其变，但承认全球经济面临风险 * 爱荷华州共和党总统初选克鲁兹击败特朗普，民主党方面希拉里· 克林顿与桑德斯难分高下。 (完) (编译 李婷仪 审校 张明钧)
路透北京1月19日 - 针对银行在此轮债转股中承担的角色，以资产计中国第二大银行--建设银行 高层周四称，建行债转股资金来源主要从社会募集，建行只投入少部分自有资金。
路透香港1月19日 - 汤森路透旗下基点报导，香港上市的世茂房地产控股已与三家银行签署了30亿元人民币(4.36亿美元)三年期贷款。
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