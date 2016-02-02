台湾债市：10年公债殖利率微收高，封关在即多看少做

* 因应春节前封关，交易商多看少做 * 新10年券交投冷清，待年后才有方向 * 明日10年券发行前殖利率暂看0.900-0.930% 路透台北2月2日 - 台湾指标10年公债104/12 殖利率周二微幅收高，受周三就要封关影响， 交易商多看少做，待农历春节长假结束后，再行进场操作布局。 今日登场的新10年券105/04 发行前交易殖利率收盘较104/12略低，似未受六个月内持券不得 超过30%规范的影响，不过也有交易商认为，今日该券仅成交5.5亿台币，缺乏代表性。 〞非常淡，要等年后方向才会比较确定。〞一位公股银行交易员说。 他认为，上周六央行调降隔夜拆款利率，债市殖利率反映的幅度较隔拆下调的3个基点还大，本周交投突 然冷清，主要就是受到农历春节封关的影响。由于殖利率曲线还需要调整，只能留待假期结束后，再逐步反映 。 针对105/4今日登场的表现，一大型银行交易员称，今日105/4的买卖报价已较预期为窄，显示有人认为， 虽然不知道9天春节假期间会发生什么事，但在各国货币政策仍偏向宽松的大环境下，押注债市走势趋向多头 。 一大型公股银行交易主管指出，日本实施负利率等于对外宣示，对2016年景气悲观看待，且随着热钱流入 台湾，年后货币市场将更加宽松，将有利于台债偏多表现。 交易员预估，明日10年新券105/4期 发行前交易殖利率区间在0.900-0.930%，五年公债104/1 3期 殖利率区间在0.510-0.540%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 104/13 -0.10 0.5221% 0.5221-0.5221% 0.5 10 104/12 +0.56 0.9170% 0.9078-0.9189% 9.5 *表示创该券交易以来殖利率低位 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 104/11 没有成交 20 105/2 没有成交 10 104/12 0.9170% 5 104/13 0.5221% 3 105/1 没有成交 2 104/10 没有成交 (完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)