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亚洲 | 2016年 2月 2日 星期二 15:20 BJT

台湾债市：10年公债殖利率微收高，封关在即多看少做

* 因应春节前封关，交易商多看少做
    * 新10年券交投冷清，待年后才有方向
    * 明日10年券发行前殖利率暂看0.900-0.930%

    路透台北2月2日 - 台湾指标10年公债104/12 殖利率周二微幅收高，受周三就要封关影响，
交易商多看少做，待农历春节长假结束后，再行进场操作布局。
    
    今日登场的新10年券105/04 发行前交易殖利率收盘较104/12略低，似未受六个月内持券不得
超过30%规范的影响，不过也有交易商认为，今日该券仅成交5.5亿台币，缺乏代表性。
    
    〞非常淡，要等年后方向才会比较确定。〞一位公股银行交易员说。
    
    他认为，上周六央行调降隔夜拆款利率，债市殖利率反映的幅度较隔拆下调的3个基点还大，本周交投突
然冷清，主要就是受到农历春节封关的影响。由于殖利率曲线还需要调整，只能留待假期结束后，再逐步反映
。
    
    针对105/4今日登场的表现，一大型银行交易员称，今日105/4的买卖报价已较预期为窄，显示有人认为，
虽然不知道9天春节假期间会发生什么事，但在各国货币政策仍偏向宽松的大环境下，押注债市走势趋向多头
。
    
    一大型公股银行交易主管指出，日本实施负利率等于对外宣示，对2016年景气悲观看待，且随着热钱流入
台湾，年后货币市场将更加宽松，将有利于台债偏多表现。   
    
    交易员预估，明日10年新券105/4期 发行前交易殖利率区间在0.900-0.930%，五年公债104/1
3期 殖利率区间在0.510-0.540%。    
    
     收盘价                   涨跌幅     报价(%)           区间(%)    成交值
 年    期别                   (基点)                                (亿台币)
 期                                                                 
  5  104/13                    -0.10     0.5221%    0.5221-0.5221%       0.5
 10  104/12                    +0.56     0.9170%    0.9078-0.9189%       9.5
    *表示创该券交易以来殖利率低位    
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  30    104/11                      没有成交
  20     105/2                      没有成交
  10    104/12                       0.9170%
   5    104/13                       0.5221%
   3     105/1                      没有成交
   2    104/10                      没有成交
 (完)

 (记者 董永年; 审校 杨淑祯)

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