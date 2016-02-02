美国联邦储备理事会(美联储/FED)副主席费舍尔(Stanley Fischer)表示，鉴于通胀仍然过低，如果近期金融市场震荡走势持续并出现全球经济放缓的信号，那么美国经济可能受损。但费舍尔警告不要匆忙下定论，因为考虑到过去几轮金融市场动荡并未伤害美国经济。

不到一周前，美联储决定维持利率不变。费舍尔的讲话似乎强化了这样一种观点：长达一个月的全球股市和油价暴跌可能让美联储在考虑今年继续升息的时候留一手。

期货市场交易员现在预计美联储今年只会加息一次，最有可能是在11月或12月。

澳洲央行(RBA)维持利率不变，即便全球市场剧烈震荡、对中国经济的不安情绪加深以及海外又出现一波政策宽松，暗示未来有降息的可能。不过，在今年的首次政策会议之后，RBA的确保留采取行动的可能性，称在通胀偏低的背景下，如果需要支撑经济，将有降息的空间。

印度央行维持政策利率在6.75%不变，符合广泛预期。央行选择在2月底印度政府公布年度预算声明之前先行观望，届时再决定是否将进一步降息。路透之前调查了39位分析师，几乎全部预估央行周二将按兵不动。

部分投资人认为英国央行将继续维持利率在纪录低位接近两年时间，英国央行很可能并不同意这种看法，但周四时不太可能非常明白地表示出来。当英国央行公布新的经济预测时，由于对全球继续放缓的担忧与日俱增，加上令人不安的英国退欧公投，因此该央行可能会强调其处于观望立场。

美国 联邦基金利率0.25%-0.5% 2015年12月16日升息25基点

基本贴现率1.00% 2015年12月16日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率14.25% 2015年7月29日升50基点

亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调

贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点

一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.625% 2015年12月17日降12.5基点

担保放款融通利率2% 2015年12月17日降12.5基点

短期融通利率3.875% 2015年12月17日降12.5基点 香港 最优惠利率(P)5.00%** 2008年11月7日降25基点

隔夜贴现窗利率0.75% 2015年12月17日升25基点 韩国 基本利率(base rate)目标1.50% 2015年6月11日降25基点 澳洲 隔夜拆款利率2.00% 2015年5月5日降25基点 马来西亚 隔夜政策利率3.25% 2014年7月10日升25基点 新西兰 官方指标利率2.50% 2015年12月10日降25基点 泰国 一天期附买回利率1.50% 2015年4月29日降25基点 菲律宾 隔夜借款利率4.0% 2014年9月11日升25基点 印度 附买回利率6.75% 2015年9月29日降50基点

附卖回利率5.75% 2015年9月29日降50基点 印尼 指标利率7.25% 2016年1月14日降25个基点

欧洲 欧元区 主要再融资利率0.05% 2014年9月4日降10基点 英国 准备金利率0.5% 2009年3月5日降50基点

(Bank Rate paid on commercial bank reserves) 瑞士 利率目标区间负1.25-负0.25% 2015年1月15日降50基点 瑞典 附买回利率负0.35% 2015年7月2日降10基点 丹麦 贷款利率0.05% 2015年1月19日降15基点

存单(CD)利率负0.75% 2015年2月5日降25基点 挪威 指标利率0.75% 2015年9月24日降25基点 俄罗斯 指标一周期回购利率11% 2015年7月31日降50个基点

非洲 南非 附买回利率6.25% 2015年11月19日升25基点