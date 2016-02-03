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亚洲 | 2016年 2月 3日 星期三 08:00 BJT

台湾货币市场：2月3日及下提存期资金预期变化一览表

路透台北2月3日 - 台湾货币市场周三和下提存期资金预期变化因素摘要如下：
   
**宽松因素：
--央行定存单到期共4,800亿台币。
    
**紧缩因素：
--央行料发行存单。
--星展银行 发行2亿美元债券。 
--高盛 发行4.43亿美元债券。
--美商花旗集团发行7.05亿美元债券。
--加拿大国民银行 蒙特娄分行发行3.00亿美元债券。
--Lloyds Bank PLC发行3.6亿美元债券。   
--Malayan Banking Berhad发行3.47亿美元债券。
--德意志银行新加坡分行发行2.50亿美元债券。
--JPMorgan Chase 发行4.85亿美元债券。             
--财政部发行182天期105-4期国库券，金额200亿台币。
    
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(下提存期)

**宽松因素：
--央行存单到期 4兆(万亿)7,164.4亿台币：     
        
      2/04            5,861.80亿台币
      2/05            3,587.50亿台币
      2/08              500.00亿台币
      2/09               26.00亿台币
      2/10            1,479.30亿台币
      2/11            1,894.00亿台币
      2/12              591.00亿台币
      2/15              273.00亿台币
     *2/16              687.30亿台币
      2/17            4,487.50亿台币
      2/18            1,241.20亿台币
      2/19            5,635.00亿台币
      2/22            2,692.00亿台币
      2/23            5,637.50亿台币
      2/24            3,234.50亿台币
      2/25            1,985.50亿台币
      2/26               28.00亿台币
      2/27                0.00亿台币
      2/29            4,094.80亿台币
     *3/01             1,843.50亿台
            币
      3/02                51.00亿台
            币
      3/03             1,334.00亿台
            币
  *表新增
    
 --公债还本付息229.1818950亿台币：
   02/05     91甲3期14息         17.00亿台币
   02/09     104甲3期1息    2.03125625亿台币
   02/10     93甲3期12息         18.00亿台币
   02/13     90甲2期15息         30.00亿台币
   02/13     101甲4期4息         12.25亿台币
   02/13     100甲2期5息       13.8125亿台币
   02/13     104甲4期1息    7.36257125亿台币
   02/14      96甲2期9息       7.98006亿台币
   02/14      97甲2期8息         15.00亿台币
   02/14     103甲4期2息          4.00亿台币
   02/16      98甲2期7息         12.75亿台币
   02/18     92甲3期13息         16.25亿台币
   02/22      99甲4期6息         15.00亿台币
   02/22     100甲4期5息         12.00亿台币
   02/24     95甲2期10息         11.25亿台币
   02/25     94甲3期11息         14.25亿台币
   02/26     102甲5期3息    11.1830075亿台币
   02/26     103甲5期2息         6.375亿台币
   03/03     103甲6期2息         16.50亿台币
 --月底军公教薪饷拨款。
    
    
    
**紧缩因素：  
--2/17：Natixis 发行2.62亿美元债券。   
--2/24：央行发行1,600亿台币一年期定存单，23日标售。
--2/25：央行发行300亿台币两年期定存单，24日标售。
--2/25：财政部发行10年期公债105/3期，预估金额300亿台币，22日标售。    
--菸酒税及货物税等例行性税款缴库。
--营业税例行税款缴库。(完)         

    

 (记者 罗两莎 ；审校 董永年)

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