台湾货币市场：2月3日及下提存期资金预期变化一览表

欧股业绩：家乐福第四季营收增长放缓，因核心法国市场拖后腿
路透巴黎1月19日 - 全球第二大零售商家乐福 公布，第四季销售增长放缓，反映出其在核心法国市场的表现趋弱。由于经营环境持续艰难，家乐福在法国的连锁超市依然不景气。
路透台北2月3日 - 台湾货币市场周三和下提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行定存单到期共4,800亿台币。 **紧缩因素： --央行料发行存单。 --星展银行 发行2亿美元债券。 --高盛 发行4.43亿美元债券。 --美商花旗集团发行7.05亿美元债券。 --加拿大国民银行 蒙特娄分行发行3.00亿美元债券。 --Lloyds Bank PLC发行3.6亿美元债券。 --Malayan Banking Berhad发行3.47亿美元债券。 --德意志银行新加坡分行发行2.50亿美元债券。 --JPMorgan Chase 发行4.85亿美元债券。 --财政部发行182天期105-4期国库券，金额200亿台币。 ---------------------------------------------------------------------- (下提存期) **宽松因素： --央行存单到期 4兆(万亿)7,164.4亿台币： 2/04 5,861.80亿台币 2/05 3,587.50亿台币 2/08 500.00亿台币 2/09 26.00亿台币 2/10 1,479.30亿台币 2/11 1,894.00亿台币 2/12 591.00亿台币 2/15 273.00亿台币 *2/16 687.30亿台币 2/17 4,487.50亿台币 2/18 1,241.20亿台币 2/19 5,635.00亿台币 2/22 2,692.00亿台币 2/23 5,637.50亿台币 2/24 3,234.50亿台币 2/25 1,985.50亿台币 2/26 28.00亿台币 2/27 0.00亿台币 2/29 4,094.80亿台币 *3/01 1,843.50亿台 币 3/02 51.00亿台 币 3/03 1,334.00亿台 币 *表新增 --公债还本付息229.1818950亿台币： 02/05 91甲3期14息 17.00亿台币 02/09 104甲3期1息 2.03125625亿台币 02/10 93甲3期12息 18.00亿台币 02/13 90甲2期15息 30.00亿台币 02/13 101甲4期4息 12.25亿台币 02/13 100甲2期5息 13.8125亿台币 02/13 104甲4期1息 7.36257125亿台币 02/14 96甲2期9息 7.98006亿台币 02/14 97甲2期8息 15.00亿台币 02/14 103甲4期2息 4.00亿台币 02/16 98甲2期7息 12.75亿台币 02/18 92甲3期13息 16.25亿台币 02/22 99甲4期6息 15.00亿台币 02/22 100甲4期5息 12.00亿台币 02/24 95甲2期10息 11.25亿台币 02/25 94甲3期11息 14.25亿台币 02/26 102甲5期3息 11.1830075亿台币 02/26 103甲5期2息 6.375亿台币 03/03 103甲6期2息 16.50亿台币 --月底军公教薪饷拨款。 **紧缩因素： --2/17：Natixis 发行2.62亿美元债券。 --2/24：央行发行1,600亿台币一年期定存单，23日标售。 --2/25：央行发行300亿台币两年期定存单，24日标售。 --2/25：财政部发行10年期公债105/3期，预估金额300亿台币，22日标售。 --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。 --营业税例行税款缴库。(完) (记者 罗两莎 ；审校 董永年)
路透巴黎1月19日 - 全球第二大零售商家乐福 公布，第四季销售增长放缓，反映出其在核心法国市场的表现趋弱。由于经营环境持续艰难，家乐福在法国的连锁超市依然不景气。
当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.230% +0.5 -0.235% 五年期公债 -0.110% +1.5 -0.125% 10年期公债 0.070% +2.0 0.050% 20年期公债 0.610% +3.0 0.580% 30年期公债 0.765% +3.5 0.730% 10年期公债期货 <0#JGB:> 150.09 -0.23 150.32 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美债每日展望 欧元区公债市场 美国现货公债
--中国商务部召开例行发布会，介绍2016年1-12月服务外包情况和1-11月服务贸易发展情况，并集中回应媒体近期关注问题。(0200)