更新版 1-中国汇市：人民币窄幅震荡微收跌，倒量需求推升成交量

* 人民币窄幅震荡微收跌，有效波动不足20个点子 * 国际美元回落，中间价小幅调升 * 倒量和购汇需求略推升成交量 * 汇价缺乏弹性，节前料延续持稳 (新增评论和收盘报价) 路透北京2月2日 - 人民币兑美元即期 周二延续窄幅震荡微收跌，有效波动不足20个点子，中 间价小幅调升。交易员称，监管维稳下市场鲜有波动，倒量和购汇需求致成交略上升，但春节前客盘购汇需求 不旺。短期人民币缺乏弹性，料节前汇市仍持稳。 他们并指出，监管层续强调人民币汇率指数基本稳定，意味着中长期人民币兑美元弹性仍将上升，美元/ 人民币六个月、一年期期权隐含波动率均重返5上方。隔夜国际美元震荡回落，离岸人民币 则尽数回 吐上周五反弹空间，两地价差升至近400点子水平。 “市场本来也不动，没什么好搞的，再说快要过节了，客盘会少一些的。”一股份行交易员称。 “现在不敢去做多人民币，只能做空，但是每天还是要亏一些carry，就只能这样扛着了。”另一股份行 交易员称，“没办法，（美元）没有下去的动力，又不让上，大家都很难做。” 中国今年春节假期为2月7日至2月13日，主要金融市场均休市。 中国货币网特约评论员称，近期人民币汇率走势顺应了市场供求力量变化，1月人民币汇率指数(CFETS)保 持在100上下窄幅区间内运行。随着汇率市场化形成机制不断完善，人民币汇率将继续参考一篮子货币增强弹 性。 中国国家外汇管理局国际收支司副司长王春英称，根据人民币汇率市场化和资本项目可兑换进程需求，20 16年将扩大企业运用衍生产品管理汇率风险的功能，支持个人有序开展衍生产品交易，并丰富外汇市场参与者 类型，继续引入合格境外主体。 中国外管局资本项目管理司司长郭松近日称，今年中国仍将面临一定的资金流出压力，维护国际收支基本 平衡的任务繁重。完善跨境资金流动监测预警体系、防范跨境资金流动风险是今年资本项目外汇管理的重点之 一。 全球汇市方面，日圆周二微涨，因油价下跌打压股市和冒险意愿；澳元下跌，此前澳洲央行维持利率不变 ，但保留进一步宽松政策的可能性。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市场人民币的主要报 价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.5797 6.5792 -0.01% 中间价 6.551 6.5539 0.04% 成交额 148.45亿美元 103.03亿美 元 日内波动幅度(pips) 16 日高6.5785 日低6.5801 今年以来升贬幅度 -1.30% 2005年汇改以来升贬幅度 25.79% 一年期美元/人民币掉期 +975 离岸人民币市场 工具 今日 上日 CNH即期 6.6206 6.621 一年期NDF<CNY1YNDFO 6.916 6.9115 R=> 中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.5795；交易中心自1月4日起，每天公布12次 参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。 中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日 起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际 主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完） (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 曾祥进)