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亚洲 | 2016年 2月 2日 星期二 15:49 BJT

日股业绩：任天堂10-12月营业利润成长5.3%符合预期，受益于成本下降

路透东京2月2日 - 日本任天堂 公布第三季营业利润成长5.3%，符合分析师预期，因成本下降协助抵消整体营收下滑的影响。

任天堂10-12月季度营业利润较上年同期的318亿日圆增至335亿日圆(2.776亿美元)，因成本下降27%，超过了营收年减18%的降幅。

汤森路透数据显示，任天堂营业利润基本符合六名分析师平均预估的332亿日圆。

任天堂并重申截至3月止的全年度营业利润预估为500亿日圆，较上年度跳增一倍。

去年10月任天堂表示，把备受期待的智能手机电玩游戏服务推出时间延后几个月，至2016年3月，令许多游戏迷大失所望。(完) (编译 张若琪; 审校 于春红)

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