日股业绩：任天堂10-12月营业利润成长5.3%符合预期，受益于成本下降

中港个股：建行债转股资金主要来自社会，银行仅作金融服务主体--高层
路透北京1月19日 - 针对银行在此轮债转股中承担的角色，以资产计中国第二大银行--建设银行 高层周四称，建行债转股资金来源主要从社会募集，建行只投入少部分自有资金。
路透东京2月2日 - 日本任天堂 公布第三季营业利润成长5.3%，符合分析师预期，因成本下降协助抵消整体营收下滑的影响。
任天堂10-12月季度营业利润较上年同期的318亿日圆增至335亿日圆(2.776亿美元)，因成本下降27%，超过了营收年减18%的降幅。
汤森路透数据显示，任天堂营业利润基本符合六名分析师平均预估的332亿日圆。
任天堂并重申截至3月止的全年度营业利润预估为500亿日圆，较上年度跳增一倍。
去年10月任天堂表示，把备受期待的智能手机电玩游戏服务推出时间延后几个月，至2016年3月，令许多游戏迷大失所望。(完) (编译 张若琪; 审校 于春红)
路透北京1月19日 - 针对银行在此轮债转股中承担的角色，以资产计中国第二大银行--建设银行 高层周四称，建行债转股资金来源主要从社会募集，建行只投入少部分自有资金。
路透香港1月19日 - 汤森路透旗下基点报导，香港上市的世茂房地产控股已与三家银行签署了30亿元人民币(4.36亿美元)三年期贷款。
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