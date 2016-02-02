欧股业绩：英飞凌第一季营业利润大增30%，受汽车芯片业务提振

中国个股：国海证券公布伪造印章事件处置方案，共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券 周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
英飞凌周二预计，第二季营收较前季增长1-5%，营业利润率为13%。
就2015/16整个财年，该公司仍预计营收增长11-15%，营业利润率为16%。
路透调查的分析师预计，今年英飞凌营收增长13.3%至65.7亿欧元，营业利润增长16.5%至10.5亿欧元。
今年迄今该股已累计跌9%，但仍较去年8月触及的一年低点高出近50%。
欧洲科技股指数 年初至今已下跌6%，但较去年8月上涨不到20%。(完)
(编译 王洋/于春红; 审校 高琦/张荻)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券 周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
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路透北京1月19日 - 针对银行在此轮债转股中承担的角色，以资产计中国第二大银行--建设银行 高层周四称，建行债转股资金来源主要从社会募集，建行只投入少部分自有资金。