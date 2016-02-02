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货币新闻 | 2016年 2月 2日 星期二 15:47 BJT

欧股业绩：英飞凌第一季营业利润大增30%，受汽车芯片业务提振

英飞凌周二预计，第二季营收较前季增长1-5%，营业利润率为13%。

就2015/16整个财年，该公司仍预计营收增长11-15%，营业利润率为16%。

路透调查的分析师预计，今年英飞凌营收增长13.3%至65.7亿欧元，营业利润增长16.5%至10.5亿欧元。

今年迄今该股已累计跌9%，但仍较去年8月触及的一年低点高出近50%。

欧洲科技股指数 年初至今已下跌6%，但较去年8月上涨不到20%。(完)

(编译 王洋/于春红; 审校 高琦/张荻)

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