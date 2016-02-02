《路透晚报》--2月2日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国房地产：不实施“限购”城市，居民首套房贷首付比例可下浮至20%--央行

中国央行周二表示，为进一步支持合理住房消费，促进房地产市场平稳健康发展，对个人住房贷款政策有关事项进行调整，在不实施“限购”措施的城市，居民家庭首次购买普通住房的商业性个人住房贷款，原则上最低首付款比例为25%，各地可向下浮动5个百分点。

--中国财政：重新制定专项转移支付管理办法，实施期限一般不超五年--财政部

为加强中央对地方专项转移支付管理，提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性，中国财政部周二发布重新制订的中央对地方专项转移支付管理办法，明确设立专项转移支付必须有明确的实施期限，且实施期限一般不超过五年。

--中国经济：发改委批复建设福建建宁至冠豸山段铁路，总投资111亿元

中国国家发改委日前批复同意建设福建省浦城至梅州铁路建宁至冠豸山段，项目总投资110.96亿元人民币。

--中国人事：国务院副秘书长肖亚庆任国资委主任，原主任张毅保留党委书记一职

中国新华网周二报导称，国务院副秘书长肖亚庆被任命为国资委主任、党委副书记，原主任张毅保留其党委书记一职。

--香港经济：香港连续22年获评为全球最自由经济体，与新加坡差距轻微拉阔

香港连续第22年获传统基金会（The Heritage Foundation）评为全球最自由的经济体，得分较上一份报告略低，但与排名第二的新加坡相比的领先幅度，则在连续五年收窄后首次轻微拉阔，惟两者的得分依然相当接近。

--路透调查：中国2月降息降准预期降温，资金面谨慎乐观债市表现分化

汤森路透中国固定收益市场展望2016年第二期的参与机构预期，中国央行2月维持基准利率和准备金率不变。尽管中国经济结构性调整增速放缓，央行仍努力维持稳健汇率和货币政策，短期内宽松空间有限，降息降准预期降温；资金面则谨慎乐观，债市表现继续分化。

--《焦点》中国经济虽减速，外资企业仍看好中国消费品行业

投资中国市场的外资企业中，咖啡厅、汉堡店和服装店都表示，他们的经营状况良好，尽管中国经济成长减速损及制造业。路透查看了34家大型外国上市公司有关中国业务的言论或近期声明，显示各行业的处境截然不同。

【金融】

--中国经济：上海聚焦人民币产品市场建设，2020年迈入全球金融中心前列

据中国上海市最新发布的十三五（2016－2020年）社会和经济发展纲要，未来五年上海将以人民币产品市场建设为核心，以自贸试验区金融改革创新为突破口，加快推进国际金融中心建设，2020年上海将迈入全球金融中心前列。

--中国央行：1月开展常备借贷便利操作5,209亿元，月末SLF余额为1.1亿元

中国央行周一公布，1月开展常备借贷便利（SLF）操作共5,209.1亿元人民币，月末SLF余额为1.1亿元。1月并对金融机构开展中期借贷便利操作（MLF）共8,625亿元，月末MLF余额为12,783亿元。此外，央行1月对三家政策银行发放抵押补充贷款1,435亿元。

--中国金融：1月银行信贷可能突破2万亿，需强化信贷政策引导--报载

中国人民银行郑州培训学院教授王勇周二称，在经济下行压力很大、实体经济对信贷需求萎缩的大环境下，1月银行信贷很可能突破2万亿元人民币，“井喷”的现象不太正常，警示管理层仍需强化信贷政策导向作用。

--中国金融：国开行去年发放放棚改贷款7,509亿元,今年增至9,500亿元以上

中国国家开发银行党委书记、董事长胡怀邦称，2015年国开行共发放棚改贷款7,509亿元人民币，今年将增至9,500亿元以上，保障续建和600万套新开工棚改任务融资需求。

--中国金融：政府计划允许银行直接投资高科技企业，将开展试点--消息

熟悉情况的消息人士称，中国计划推出一个试点项目，允许部分经指定的商业银行建立股票投资载体，直接入股科技企业，此举旨在给予银行业者投资于高增长行业的机会，并展开与私募股权投资公司的竞争。

【固定收益】

---中国公开市场：单日净投放200亿元，逆回购连续操作资金供给充足

中国央行公开市场周二仍稳步进行逆回购操作，单日净投放200亿元人民币；在此前两周央行的大力扶助下，节前的资金缺口大部分已得到弥补，而且春节前后公开市场频次加密，央行亦随时能满足金融机构临时性的需求。

--中国债市动态：情绪谨慎现券收益率上行明显，国开新债定位多高于预期

中国银行间债市周二现券收益率明显上行，十年期国开债活跃券尤为明显。交易员表示，受大行收回委外投资传闻影响，早盘现券情绪谨慎；一级市场上，春节前最后一期利率新债招标亦走弱，国开行多期增发债定位较预期偏高。

--中国货币市场：逆回购持续输血流动性更趋宽松，跨节资金价格仍较坚挺

中国银行间市场周二流动性较上日更趋宽松，跨春节资金价格虽较为坚挺，但融入难度有限；央行公开市场逆回购持续投放，资金面源源不断得到补充，尽管春节前备付需求犹存，但料难再对资金平稳大局形成明显冲击。

--新债招标：中国国开行10年债收益率3.1478%，明显高于预期--业内人士

业内人士周二透露，中国国家开发银行上午招标的七年和10年增发债，中标收益率为3.2451%和3.1478%。与此前3.21%和3.07%的预测均值相比，10年期结果明显偏高。稍早招标的一年、三年和五年增发债中标收益率为2.4212%、2.7557%和2.9633%，其中一年和五年定位较预期略高，三年接近。

【外汇】

--中国外汇：今年仍面临一定资金流出压力，需防跨境资金流动风险--外管局

中国外管局资本项目管理司司长郭松近日称，今年中国仍将面临一定的资金流出压力，维护国际收支基本平衡的任务繁重。完善跨境资金流动监测预警体系、防范跨境资金流动风险是今年资本项目外汇管理的重点之一。

--中国外汇：今年支持个人有序开展衍生品交易，续引合格境外主体--外管局

中国国家外汇管理局国际收支司副司长王春英称，根据人民币汇率市场化和资本项目可兑换进程需求，2016年将扩大企业运用衍生产品管理汇率风险的功能，支持个人有序开展衍生产品交易，并丰富外汇市场参与者类型，继续引入合格境外主体。

--中国外汇：人民币汇率指数整体稳定，续参考一篮子货币增强弹性--货币网

中国货币网特约评论员称，近期人民币汇率走势顺应了市场供求力量变化，1月人民币汇率指数(CFETS)保持在100上下窄幅区间内运行。随着汇率市场化形成机制不断完善，人民币汇率将继续参考一篮子货币增强弹性。

--中国汇市：人民币早盘窄幅波动，倒量需求推升成交量

人民币兑美元即期周二早盘延续窄幅波动，有效波动不足20个点子，中间价则小幅调升。交易员称，监管维稳下市场鲜有波动，倒量需求致成交上升，但春节临近，客盘购汇需求有所减少，短期人民币缺乏弹性，料节前汇市仍持稳。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收涨2.3%，中小盘股带动大盘强劲反弹

中国股市沪综指周二收涨2.3%。分析师指出，今日创业板率先上扬，带动人气回暖，大盘强势反弹个股普涨，但成交量未见明显放大，表明节前市场观望气氛仍较重。节前大盘或将在底部反复震荡，节后市场走向将取决于春节期间海外市场走势。

--全球股市：MSCI明晟将排除存在股权过度集中隐忧的香港股票

指标提供商MSCI明晟周一表示，那些遭到本地证券监管机构警告股权高度集中的香港股票，将从各个全球指数中剔除。此举令香港作为金融中心的声誉受到重创。

--香港金融：监管机构考虑修改股票停牌规定，限制停牌时间--消息

直接了解情况的消息人士称，香港监管机构正考虑修改本地股票停牌的有关规定，因对冲基金等投资者日益加压，要求与西方市场接轨。

--中国房地产：IPO融资限制再松动，中小房企金辉集团拟上市募资60亿

中国2009年经济刺激后，很多行业融资渠道逐渐收紧并至今尚未明显打开，比如房地产企业的境内IPO融资，不过随着此前在港上市的万达商业、富力地产拟回归A股之后，房企融资的松动迹象愈加明显，现在中小房企也加入了首发阵营。中国证监会近期披露了房企金辉集团的招股说明书，该公司拟募资60亿元人民币建设四个相关房地产开发项目。

--中国个股：渤海租赁大股东拟注入飞机租赁资产，大股东质押股票近平仓线

中国大型租赁公司渤海租赁股份有限公司周二公告称，大股东海航资本集团及相关方拟将其持有的飞机租赁资产等注入上市公司，公司股票自周一起连续停牌。值得关注的是，海航资本质押的部分股票已触及警戒线，并逼近平仓线。

--中国个股：鼎立股份大股东资管帐户被强平，大股东计划继续增持

中国上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司周二公告称，其大股东鼎立控股集团前期以资产管理计划帐户增持的约1,735万股鼎立股份的股票，近日被强制平仓。不过鼎立集团仍计划筹集资金，在未来六个月内增持公司股票。

--中国贸易：中国第一季柴油出口量或将触及迄今同期内最高水准--消息