更新版 1- 印度央行：维持利率不变，进一步放松政策取决于政府预算

中港个股：建行债转股资金主要来自社会，银行仅作金融服务主体--高层
路透北京1月19日 - 针对银行在此轮债转股中承担的角色，以资产计中国第二大银行--建设银行 高层周四称，建行债转股资金来源主要从社会募集，建行只投入少部分自有资金。
“尽管本次会议维持政策利率不变，印度央行仍持续宽松立场，并等待更多关于通胀进展的数据。”拉詹在声明稿中称。
“即将到来的联邦预算将包含构性改革，这将提振增长并控制支出，从而为货币政策支撑经济成长创造更多的空间。”
拉詹也重申央行将确保挹注金融体系充裕的流动性，其中包括增加公开市场购债操作。
央行决议出炉后，印度10年期公债收益率 上升约5个基点至7.83%，但卢比 和印度NSE股指 则大致在区间波动。(完) (编译 张明钧/李婷仪 审校 张荻/王洋)
路透北京1月19日 - 针对银行在此轮债转股中承担的角色，以资产计中国第二大银行--建设银行 高层周四称，建行债转股资金来源主要从社会募集，建行只投入少部分自有资金。
路透香港1月19日 - 汤森路透旗下基点报导，香港上市的世茂房地产控股已与三家银行签署了30亿元人民币(4.36亿美元)三年期贷款。
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