更新版 1- 印度央行：维持利率不变，进一步放松政策取决于政府预算

“尽管本次会议维持政策利率不变，印度央行仍持续宽松立场，并等待更多关于通胀进展的数据。”拉詹在声明稿中称。

“即将到来的联邦预算将包含构性改革，这将提振增长并控制支出，从而为货币政策支撑经济成长创造更多的空间。”

拉詹也重申央行将确保挹注金融体系充裕的流动性，其中包括增加公开市场购债操作。