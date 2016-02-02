欧元债市：公债收益率下跌，因欧洲央行总裁确认将检视货币政策

中港个股：建行债转股资金主要来自社会，银行仅作金融服务主体--高层
路透北京1月19日 - 针对银行在此轮债转股中承担的角色，以资产计中国第二大银行--建设银行 高层周四称，建行债转股资金来源主要从社会募集，建行只投入少部分自有资金。
欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼周一称，未来某些月份可能出现负通胀率。
货币市场现预期欧洲央行今年将再降息10个基点两次，第一次降息预计是在下月，也就是德拉吉说准备重新审视政策的时候。
德国10年期公债收益率 下滑2个基点至0.34%，重新跌向九个月低点0.24%。欧元区其他可比公债跌幅在1-3个基点。
许多投资者认为，欧洲央行这一次不会让市场失望。
“欧洲央行这一次不会让人期待落空，因为他们已经见到上次的讯息不够明确，他们不会再重蹈覆辙，”Aviva的欧元主权债利率主管Geoffroy Lenoir说。(完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 于春红/李婷仪 审校 李春喜/蔡美珍)
路透北京1月19日 - 针对银行在此轮债转股中承担的角色，以资产计中国第二大银行--建设银行 高层周四称，建行债转股资金来源主要从社会募集，建行只投入少部分自有资金。
路透香港1月19日 - 汤森路透旗下基点报导，香港上市的世茂房地产控股已与三家银行签署了30亿元人民币(4.36亿美元)三年期贷款。
美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦周三表示，随着美国经济接近充分就业、通胀向美联储2%的目标回升，联储逐步升息是“合理的”。