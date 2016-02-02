欧元债市：公债收益率下跌，因欧洲央行总裁确认将检视货币政策

欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼周一称，未来某些月份可能出现负通胀率。

货币市场现预期欧洲央行今年将再降息10个基点两次，第一次降息预计是在下月，也就是德拉吉说准备重新审视政策的时候。

德国10年期公债收益率 下滑2个基点至0.34%，重新跌向九个月低点0.24%。欧元区其他可比公债跌幅在1-3个基点。

许多投资者认为，欧洲央行这一次不会让市场失望。

“欧洲央行这一次不会让人期待落空，因为他们已经见到上次的讯息不够明确，他们不会再重蹈覆辙，”Aviva的欧元主权债利率主管Geoffroy Lenoir说。(完)

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