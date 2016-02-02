金属期市：伦铜触及四周高位，受春节前的技术性买盘提振

“这是一个艰难的开年。不过本月稍早我们看到的包括进口在内的中国数据，似乎给那些看多的人提供了信心基础，”澳新银行分析师Daniel Hynes表示。

“昨天的反应恰恰显示出，或许所有的下行风险都被消化了。”

昨日公布的数据显示，中国1月官方制造业PMI跌至近三年半低点，表明中国经济今年开局不佳。这令金属市场风声鹤唳。

不过上周的海关数据显示，去年中国的精炼铜进口触及368万吨的纪录高位。

0755GMT时，伦敦金属交易所三个月期铜 上涨1.1%，报每吨4,609.50美元，稍早一度触及4,618美元的1月7日来最高。

LME期镍 、期锌 以及期铅 都追随铜价的升势，均上涨逾1.5%。

上海期交所期铜 小升0.1%，报每吨35,640元人民币(5,417美元)。上期所将从周五晚盘起收市，2月15日周一重新开市。(完)

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