金属期市：伦铜触及四周高位，受春节前的技术性买盘提振

中港个股：建行债转股资金主要来自社会，银行仅作金融服务主体--高层
路透北京1月19日 - 针对银行在此轮债转股中承担的角色，以资产计中国第二大银行--建设银行 高层周四称，建行债转股资金来源主要从社会募集，建行只投入少部分自有资金。
“这是一个艰难的开年。不过本月稍早我们看到的包括进口在内的中国数据，似乎给那些看多的人提供了信心基础，”澳新银行分析师Daniel Hynes表示。
“昨天的反应恰恰显示出，或许所有的下行风险都被消化了。”
昨日公布的数据显示，中国1月官方制造业PMI跌至近三年半低点，表明中国经济今年开局不佳。这令金属市场风声鹤唳。
不过上周的海关数据显示，去年中国的精炼铜进口触及368万吨的纪录高位。
0755GMT时，伦敦金属交易所三个月期铜 上涨1.1%，报每吨4,609.50美元，稍早一度触及4,618美元的1月7日来最高。
LME期镍 、期锌 以及期铅 都追随铜价的升势，均上涨逾1.5%。
上海期交所期铜 小升0.1%，报每吨35,640元人民币(5,417美元)。上期所将从周五晚盘起收市，2月15日周一重新开市。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 高琦/王洋; 审校 李春喜/李婷仪)
路透北京1月19日 - 针对银行在此轮债转股中承担的角色，以资产计中国第二大银行--建设银行 高层周四称，建行债转股资金来源主要从社会募集，建行只投入少部分自有资金。
路透香港1月19日 - 汤森路透旗下基点报导，香港上市的世茂房地产控股已与三家银行签署了30亿元人民币(4.36亿美元)三年期贷款。
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