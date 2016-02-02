全球贵金属：2月1日SPDR黄金持仓较周五增加1.82%，iShares白银持仓则持平

标题新闻：德国财政部长朔伊布勒称，英国不应试图调降公司税率以取得竞争优势
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路透2月2日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周一黄金持仓量较周五增加1.82 %；同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 白银持仓量维持不变。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 21,908,499.8 2月1日 21,516,385.4 1月29日 392,114.4 1.82% iShares 309,510,750.7 2月1日 309,510,750.7 1月29日 0.0 0.00% (完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 李婷仪 审校 张荻)
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路透北京1月19日 - 针对银行在此轮债转股中承担的角色，以资产计中国第二大银行--建设银行 高层周四称，建行债转股资金来源主要从社会募集，建行只投入少部分自有资金。
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