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市场报道 | 2016年 2月 2日 星期二 16:43 BJT

全球贵金属：2月1日SPDR黄金持仓较周五增加1.82%，iShares白银持仓则持平

路透2月2日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周一黄金持仓量较周五增加1.82
%；同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 白银持仓量维持不变。
    
    以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

    名称       持仓量(盎司)     日期     持仓量(盎司)     日期          变动   增减
    SPDR       21,908,499.8   2月1日    21,516,385.4    1月29日    392,114.4   1.82%
    iShares   309,510,750.7   2月1日   309,510,750.7    1月29日          0.0   0.00%  (完)
      
      
    贵金属报导      基本金属报导     
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    现货金             现货银              
    现货铂金           现货钯金            
    金属期市        LME库存变化     

 (编译 李婷仪 审校 张荻)

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