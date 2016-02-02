路透伦敦2月2日 - 以下为CMC分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

欧元/美元：欧元继续在1.0900上方区域挣扎，主要阻力位在1.1000区域，100日和200日移动均线切入位均处于该区域。主要支撑仍在1.0775-1.0800间，跌破支撑可能重新下探1.0600区域。

美元/日圆：上周升破120.00，急速朝200日移动均线前进。若重新攻克121.60，则有可能再度升向123.00。

英镑/美元：昨天突破上周所及高点令人鼓舞，显示可能已见到短期底部，有可能朝1.4800回升。汇价仍需守在1.4220/30区域上方，否则恐有跌向近期低点1.4085的危险。

纽约 当日 今年来 2015年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0909 1.0886 +0.21 +0.45 1.0860

美元/日圆 120.70 120.97 -0.22 +0.33 120.30

欧元/日圆 131.69 131.69 +0.00 +0.94 130.47

美元/瑞郎 1.0191 1.0192 -0.01 +1.73 1.0018

英镑/美元 1.4357 1.4429 -0.50 -2.59 1.4738

美元/加元 1.4031 1.3945 +0.62 +1.39 1.3839

美元/离岸人民币 6.6195 6.6178 +0.03 +0.78 6.5680

澳元/美元 0.7063 0.7110 -0.66 -2.91 0.7275

新西兰元/美元 0.6499 0.6545 -0.70 -4.78 0.6825

欧元/瑞郎 1.1121 1.1103 +0.16 +2.16 1.0886

欧元/英镑 0.7598 0.7540 +0.77 +3.14 0.7367

欧元/瑞典克朗 9.3177 9.2879 +0.32 +1.61 9.1705

美元/挪威克朗 8.7211 8.6876 +0.39 -1.34 8.8398

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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