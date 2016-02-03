台湾央行：开放申购28、91和182天期存单，金额不限

路透台北2月3日 - 台湾央行周三表示，开放银行申购28、91和182天期的存单，金额不限。今日央行存单到期4,800亿台币。

今日央行存单各天期发行利率如下：28天期为0.73%；91天期为0.79%；182天期则为0.91%。