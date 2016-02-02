台湾金融：金管会将加强银行办理TRF风险控管，按月审视TRF部位--主委

中港个股：建行债转股资金主要来自社会，银行仅作金融服务主体--高层
路透北京1月19日 - 针对银行在此轮债转股中承担的角色，以资产计中国第二大银行--建设银行 高层周四称，建行债转股资金来源主要从社会募集，建行只投入少部分自有资金。
路透台北2月2日 - 台湾金管会新任主委王俪玲周二称，在5月20日新政府交接前，将紧盯人民币波动，持续加强银行办理TRF风险控管，并研拟场外监控TRF风险，按月审视银行TRF部位。
王俪玲今天在一场记者会并指出，520交接前并未有计画举办两岸银行、证券、保险合作监理平台会议；银行局长詹庭祯补充称，因常例都是在下半年举办。
“农历年后将办金融业负责人座谈，希望快的话两周内办完。”她说。
她并称，预计二月底、三月初办理金控、银行、证券及保险等四场座谈会，提供未来金融市场白皮书给下任新政府。
除了监控银行业TRF部位外，她也指出，520前将持续推动的重要措施包括：建立保险业海外不动产投资的控管机制、活化股市动能维持市场稳定、扩大金融进口替代效果、扩大OIU(国际保险业务分公司)及OSU(国际证券业务分公司)动能等。(完) (记者 詹静宜 审校 曾祥进)
路透北京1月19日 - 针对银行在此轮债转股中承担的角色，以资产计中国第二大银行--建设银行 高层周四称，建行债转股资金来源主要从社会募集，建行只投入少部分自有资金。
路透香港1月19日 - 汤森路透旗下基点报导，香港上市的世茂房地产控股已与三家银行签署了30亿元人民币(4.36亿美元)三年期贷款。
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