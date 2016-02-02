新加坡经济：今年对新加坡的固定资产投资料下降，因全球前景不确定

中港个股：建行债转股资金主要来自社会，银行仅作金融服务主体--高层
路透北京1月19日 - 针对银行在此轮债转股中承担的角色，以资产计中国第二大银行--建设银行 高层周四称，建行债转股资金来源主要从社会募集，建行只投入少部分自有资金。
路透新加坡2月2日 - 新加坡经济发展局(EDB)周二表示，今年对新加坡的固定资产投资料将下降，因全球经济前景具有不确定性。
EDB称，去年对新加坡的固定资产投资从2014年的118亿坡元降至115亿，但超过了该机构预计的90-110亿坡元目标区间的高端。EDB预计2016年固定资产投资将降至80-100亿坡元。
EDB官员称，全球需求疲弱料将持续影响新加坡制造业产出，但他们表达了对制造业基本状况的信心，指称机器人技术等先进科技带来了新的生产机会。
“确实，新加坡产出数据多为负值，但这是小型经济体的重要部分，这种经济体通常能更敏锐地感受到影响，人们可以看到较之其他年份，情况并不特别，”EDB局长杨吉全在记者会上称。
2015年美国对新加坡的固定资产投资较上年增加逾两倍，至70亿坡元(49.2亿美元)，占对新加坡固定资产投资近61%的比重，2014年则为15.3%。(完)
(编译 于春红; 审校 王洋)
路透北京1月19日 - 针对银行在此轮债转股中承担的角色，以资产计中国第二大银行--建设银行 高层周四称，建行债转股资金来源主要从社会募集，建行只投入少部分自有资金。
路透香港1月19日 - 汤森路透旗下基点报导，香港上市的世茂房地产控股已与三家银行签署了30亿元人民币(4.36亿美元)三年期贷款。
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