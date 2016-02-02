新加坡经济：今年对新加坡的固定资产投资料下降，因全球前景不确定

路透新加坡2月2日 - 新加坡经济发展局(EDB)周二表示，今年对新加坡的固定资产投资料将下降，因全球经济前景具有不确定性。

EDB称，去年对新加坡的固定资产投资从2014年的118亿坡元降至115亿，但超过了该机构预计的90-110亿坡元目标区间的高端。EDB预计2016年固定资产投资将降至80-100亿坡元。

EDB官员称，全球需求疲弱料将持续影响新加坡制造业产出，但他们表达了对制造业基本状况的信心，指称机器人技术等先进科技带来了新的生产机会。

“确实，新加坡产出数据多为负值，但这是小型经济体的重要部分，这种经济体通常能更敏锐地感受到影响，人们可以看到较之其他年份，情况并不特别，”EDB局长杨吉全在记者会上称。

2015年美国对新加坡的固定资产投资较上年增加逾两倍，至70亿坡元(49.2亿美元)，占对新加坡固定资产投资近61%的比重，2014年则为15.3%。(完)