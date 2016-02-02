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亚洲 | 2016年 2月 2日 星期二 17:46 BJT

路透基点：万科寻求约70亿港元贷款，用于香港屯门住宅项目建设

路透香港2月2日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国地产巨头万科正在筹集约70亿港元的四年期贷款，用于香港屯门的住宅项目建设。

中银香港负责协调安排本案，另外还有约五家银行正寻求加入。

一位消息人士称，万科尚未最终敲定贷款规模。

根据香港政府的新闻公告，万科在2015年7月以约38亿港元的价格获得屯门的这幅住宅地块，击败了其它九家竞争对手，其中包括：长实地产、恒基兆业地产、新鸿基地产和会德丰地产。

该屯门地块的建筑占地面积约为27,000平方米，用于私人住宅开发和建立一所幼儿园。最低和最高楼面面积分别为47,276平方米和78,200平方米。（完）

(编译 高琦 审校)

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