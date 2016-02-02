路透基点：万科寻求约70亿港元贷款，用于香港屯门住宅项目建设

中港个股：建行债转股资金主要来自社会，银行仅作金融服务主体--高层
路透北京1月19日 - 针对银行在此轮债转股中承担的角色，以资产计中国第二大银行--建设银行 高层周四称，建行债转股资金来源主要从社会募集，建行只投入少部分自有资金。
路透香港2月2日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国地产巨头万科正在筹集约70亿港元的四年期贷款，用于香港屯门的住宅项目建设。
中银香港负责协调安排本案，另外还有约五家银行正寻求加入。
一位消息人士称，万科尚未最终敲定贷款规模。
根据香港政府的新闻公告，万科在2015年7月以约38亿港元的价格获得屯门的这幅住宅地块，击败了其它九家竞争对手，其中包括：长实地产、恒基兆业地产、新鸿基地产和会德丰地产。
该屯门地块的建筑占地面积约为27,000平方米，用于私人住宅开发和建立一所幼儿园。最低和最高楼面面积分别为47,276平方米和78,200平方米。（完）
(编译 高琦 审校)
路透北京1月19日 - 针对银行在此轮债转股中承担的角色，以资产计中国第二大银行--建设银行 高层周四称，建行债转股资金来源主要从社会募集，建行只投入少部分自有资金。
路透香港1月19日 - 汤森路透旗下基点报导，香港上市的世茂房地产控股已与三家银行签署了30亿元人民币(4.36亿美元)三年期贷款。
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