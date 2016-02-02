亚洲橡胶：TOCOM期胶下跌近2%，因市场对中国需求的忧虑重燃

中港个股：建行债转股资金主要来自社会，银行仅作金融服务主体--高层
路透北京1月19日 - 针对银行在此轮债转股中承担的角色，以资产计中国第二大银行--建设银行 高层周四称，建行债转股资金来源主要从社会募集，建行只投入少部分自有资金。
中国是全球最大的橡胶消费国。
“中国数据疲弱，加上尽管日本央行意外宽松，但日经指数的动能已用尽，使得橡胶市场回到偏空模式。”Fujitomi Co分析师Toshitaka Tazawa称。
“TOCOM胶价未达170日圆也让投资人感到失望。”Tazawa说。指标TOCOM胶价周一触及163.3日圆的一周高点，但迅即回吐所有涨幅。
尽管中国股市周二涨逾2%，上海期交所期胶主力5月合约 跌55元人民币，收报每吨10,200元。
新加坡商品交易所(SICOM)近月2月合约 最新报每公斤108.8美分，涨0.1美分。(完)
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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 于春红/张若琪 审校 李婷仪)
路透北京1月19日 - 针对银行在此轮债转股中承担的角色，以资产计中国第二大银行--建设银行 高层周四称，建行债转股资金来源主要从社会募集，建行只投入少部分自有资金。
路透香港1月19日 - 汤森路透旗下基点报导，香港上市的世茂房地产控股已与三家银行签署了30亿元人民币(4.36亿美元)三年期贷款。
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