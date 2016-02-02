台湾个股：台积电董事会核准2015年每股配现金股利6台币，创历史新高

中港个股：建行债转股资金主要来自社会，银行仅作金融服务主体--高层
路透北京1月19日 - 针对银行在此轮债转股中承担的角色，以资产计中国第二大银行--建设银行 高层周四称，建行债转股资金来源主要从社会募集，建行只投入少部分自有资金。
路透台北2月2日 - 全球晶圆代工龙头--台积电 周二表示，该公司董事会通过核准2015年每普通股配发现金股利6台币，创历史新高纪录。
台积电企业讯息处处长孙又文对路透称，台积电现金股利在这两年以倍数成长，自2013年的每股3台币增长至2014年的4.5台币，2015年再跳增至6台币，预计本次发放的现金股利总额达1,560亿台币，于股东会通过后在7月发放。
台积电董事会并核准在取得政府主管机关核准后，于不超过10亿美元额度内，在中国大陆南京市投资设立百分之百持股子公司，以设置12寸晶圆厂及设计服务中心，总投资金额不超过30亿美元。
台积电董事会也核准在额度不超过美金20亿元范围内，对公司在英属维京群岛设立的百分之百持股子公司TSMC Global Ltd.增资，以降低外汇避险成本。(完)
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路透北京1月19日 - 针对银行在此轮债转股中承担的角色，以资产计中国第二大银行--建设银行 高层周四称，建行债转股资金来源主要从社会募集，建行只投入少部分自有资金。
路透香港1月19日 - 汤森路透旗下基点报导，香港上市的世茂房地产控股已与三家银行签署了30亿元人民币(4.36亿美元)三年期贷款。
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