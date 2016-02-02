台湾个股：台积电董事会核准2015年每股配现金股利6台币，创历史新高

路透台北2月2日 - 全球晶圆代工龙头--台积电 周二表示，该公司董事会通过核准2015年每普通股配发现金股利6台币，创历史新高纪录。

台积电企业讯息处处长孙又文对路透称，台积电现金股利在这两年以倍数成长，自2013年的每股3台币增长至2014年的4.5台币，2015年再跳增至6台币，预计本次发放的现金股利总额达1,560亿台币，于股东会通过后在7月发放。

台积电董事会并核准在取得政府主管机关核准后，于不超过10亿美元额度内，在中国大陆南京市投资设立百分之百持股子公司，以设置12寸晶圆厂及设计服务中心，总投资金额不超过30亿美元。

台积电董事会也核准在额度不超过美金20亿元范围内，对公司在英属维京群岛设立的百分之百持股子公司TSMC Global Ltd.增资，以降低外汇避险成本。(完)

参考相关细节，可点选台积电网站,网址为(www.tsmc.com)