马来西亚期市：棕榈油期货强劲反弹，受马币走弱支撑

路透吉隆坡2月2日 - 马来西亚棕榈油期货周二录得一个半月最大涨幅，从前一日的大跌中反弹近3%，受益于马币走弱以及未来产量将下降的预期。

2015年棕榈油价格上涨近10%，因马币低迷令其价格具有吸引力，而厄尔尼诺现象加强和对与之相关的干旱将损及单产的担忧也支撑市场。

“今天主要的因素是马币，可能还有一些假日前的回补兴趣，”一位吉隆坡经纪商的交易员说，指的是2月7-8日的中国农历新年。

“交易情况显示2月产量将低于1月，”另一位吉隆坡的交易员说。

棕榈油期货4月合约 收高2.9%至每吨2,514马币。之前棕榈油曾触及2,523马币，为2014年5月28日来最高水平。

成交量为62,083口。

据政府官员，今年马来西亚棕榈油产量预计仅增长0.7%，印尼产量预计为3,500万吨，2015年则为3,250万吨。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王洋; 审校 张荻)