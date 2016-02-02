国际油市：亚洲到欧洲柴油套利窗口关闭，贸易商考虑存储柴油

路透新加坡2月2日 - 从亚洲到欧洲的柴油套利窗口关闭，交易员表示，贸易商可能会考虑借助陡峭的正价差将柴油存储在油罐中。

路透数据显示，期货转掉期(EFS)缩窄1.41美元至每吨负16.13美元。

“(套利)窗口之前打开但现在关闭了。所以套利贸易商最近在东方市场上卖出，”一位在新加坡的交易员说。

他还表示，贸易商在寻求将油品储存在油罐中，因目前市场呈现正价差格局。

行业消息人士称，越南的Saigon Petro买入两艘各10,000吨的含硫500ppm柴油，船期分别为3月11-15日和3月20-24日。

第一艘船货的采购价格为成本加运费价每桶较新加坡报价升水0.75美元，第二艘则为每桶升水1.70美元。

行业消息人士还称，越南最大的燃料进口商Petrolimex也进入现货市场，求购70,000吨3月船期的柴油。

交易员表示，需求仍不太可能吸纳中国源源不断的柴油出口。

新加坡现货市场上，有三笔柴油交易达成，无航煤交易。

嘉吉以每桶36.50美元从永顺油品(Winson Oil)购入150,000桶、船期为2月17-21日的含硫500ppm的柴油。

联合石化以每桶较新加坡2月15-19日平均报价升水1.40美元的价格，向维多出售165,000桶、船期为2月17-21日的含硫10ppm的柴油。

兴隆以每桶较新加坡2月22-26日平均报价贴水0.50美元的价格从BP购入150,000桶、船期为2月22-26日的含硫500ppm的柴油。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻