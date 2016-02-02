国际油市：亚洲燃料油近月期限价差和现货价差双双下跌

中港个股：建行债转股资金主要来自社会，银行仅作金融服务主体--高层
路透北京1月19日 - 针对银行在此轮债转股中承担的角色，以资产计中国第二大银行--建设银行 高层周四称，建行债转股资金来源主要从社会募集，建行只投入少部分自有资金。
路透新加坡2月2日 - 亚洲燃料油近月期限价差和现货价差周二下跌，新加坡的经纪商和交易员表示，这是因对于市场供给吃紧的担忧缓解，以及库存攀升。
180-cst燃料油的近月期限价差贴水走阔，至每吨3.45美元。380-cst燃料油则为每吨贴水2.20美元。
新加坡经纪数据显示，180-cst和380-cst燃料油的期限价差贴水分别在每吨3.25美元和2美元。
交易员表示，在供给吃紧不再是问题之际，最新一波的低迷基本上被预料到了，因西方燃料油套利船货持续抵达新加坡，造成燃料油库存攀升。
380-cst燃料油现货价差也逆转至每吨较新加坡报价贴水1.38美元，这是12月最后一周以来所未见的水平。
相比之下，380-cst燃料油的码头升水从昨日收盘水平反弹，报在较新加坡报价每吨升水2.68美元。
新加坡现货市场上，KIB以每吨较新加坡报价贴水2.50美元的价格，向维多出售20,000吨船期为2月22-26日的180-cst高硫燃料油。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 张荻)
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