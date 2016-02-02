南非汇市：兰特兑美元下跌逾1.5%，因风险意愿减弱

中港个股：建行债转股资金主要来自社会，银行仅作金融服务主体--高层
路透北京1月19日 - 针对银行在此轮债转股中承担的角色，以资产计中国第二大银行--建设银行 高层周四称，建行债转股资金来源主要从社会募集，建行只投入少部分自有资金。
路透约翰内斯堡2月2日 - 南非兰特兑美元周二下跌超过1.5%，因上周南非加息的影响减退，被对全球经济前景的担忧所代替。
1605 GMT, 兰特兑美元 报16.1850兰特，较周一收盘下滑1.61%。
分析师表示，南非加息和日本央行减息提振高收益资产的影响基本上减退，因商品价格下跌。
此外，世界银行周二表示，预期南非2016年经济成长将放缓至仅0.8%，低于2015年成长1.3%的预估，因政策的不确定性、基建缺口和乾旱影响该国经济。
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全部现汇报价 (编译 利棣儿；审校 母红)
路透北京1月19日 - 针对银行在此轮债转股中承担的角色，以资产计中国第二大银行--建设银行 高层周四称，建行债转股资金来源主要从社会募集，建行只投入少部分自有资金。
路透香港1月19日 - 汤森路透旗下基点报导，香港上市的世茂房地产控股已与三家银行签署了30亿元人民币(4.36亿美元)三年期贷款。
美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦周三表示，随着美国经济接近充分就业、通胀向美联储2%的目标回升，联储逐步升息是“合理的”。