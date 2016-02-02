南非汇市：兰特兑美元下跌逾1.5%，因风险意愿减弱

路透约翰内斯堡2月2日 - 南非兰特兑美元周二下跌超过1.5%，因上周南非加息的影响减退，被对全球经济前景的担忧所代替。

1605 GMT, 兰特兑美元 报16.1850兰特，较周一收盘下滑1.61%。

分析师表示，南非加息和日本央行减息提振高收益资产的影响基本上减退，因商品价格下跌。

此外，世界银行周二表示，预期南非2016年经济成长将放缓至仅0.8%，低于2015年成长1.3%的预估，因政策的不确定性、基建缺口和乾旱影响该国经济。

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