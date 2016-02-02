更正-欧洲汇市：英镑盘中触及三周高位，因欧盟提议为留住英国作出让步

(更正：因英文原文有误，内文第三段应为“1月”13日来最高，非“2月”)

路透伦敦2月2日 - 英镑周二触及三周高位，此前一项与欧盟达成协议的提议纲要显示，如果愿意继续留在欧盟，英国无须在政治上进一步与欧盟其他国家融合。

英国首相卡梅伦办公室的一名消息人士周二称，英国已经与欧盟官员就一个机制达成协议，可阻止英国不乐见的欧盟立法；该协议满足卡梅伦四个主要的改革目标之一。协议草案仍需在本月稍晚举行的峰会上获得欧盟其他领导人同意。

在提议草案公布后，英镑 应声从1.4380美元上涨至1.4447美元的日内高位，此为1月13日来最高，之后回落至1.44美元，今日小跌0.2%。

英镑稍早跌至1.4328美元的低位，此前公布的一项调查显示，英国1月建筑业增速创九个月以来最慢，令对英国经济成长加速的预期减弱。