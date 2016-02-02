纽约期市：可可期货重拾跌势，原糖从四个月低点反弹

路透纽约/伦敦2月2日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周二大跌，在上日因回补空头走高后回落，整日走势震荡。咖啡期货价格上涨。原糖期货在跌至四个月低位后，因尾盘一轮买入而走高。

3月纽约可可 收低107美元，或3.7%，报每吨2,761美元，周一录得三年半来最大单日涨幅。

“昨日市场劲涨，但现在很多人都不相信市场已经逆转颓势，”一伦敦可可交易员称。

交易员表示，过去几日科特迪瓦(象牙海岸)可可到港量强于预期。

不过，出口商和分析师表示，4-9月可可收成将可能较上季逾50万吨的产量减少多至20万吨，因当地遭遇数十年来最恶劣的哈马丹风。

3月伦敦可可 收跌77英镑，或3.7%，报每吨1,990英镑。

3月原糖期货 收升0.16美分，或1.3%，报每磅12.99美分，此前下跌至12.66美分的四个月最低位。

3月白糖期货 收涨0.70美元，或0.2%，报每吨402.80美元。

3月阿拉比卡咖啡 收高2.1美分，或1.8%，报每磅1.1985美元。3月罗布斯塔咖啡 收涨22美元，或1.6%，报每吨1,397美元。(完)

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