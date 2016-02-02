纽约期市：可可期货重拾跌势，原糖从四个月低点反弹

中港个股：建行债转股资金主要来自社会，银行仅作金融服务主体--高层
路透北京1月19日 - 针对银行在此轮债转股中承担的角色，以资产计中国第二大银行--建设银行 高层周四称，建行债转股资金来源主要从社会募集，建行只投入少部分自有资金。
路透纽约/伦敦2月2日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周二大跌，在上日因回补空头走高后回落，整日走势震荡。咖啡期货价格上涨。原糖期货在跌至四个月低位后，因尾盘一轮买入而走高。
3月纽约可可 收低107美元，或3.7%，报每吨2,761美元，周一录得三年半来最大单日涨幅。
“昨日市场劲涨，但现在很多人都不相信市场已经逆转颓势，”一伦敦可可交易员称。
交易员表示，过去几日科特迪瓦(象牙海岸)可可到港量强于预期。
不过，出口商和分析师表示，4-9月可可收成将可能较上季逾50万吨的产量减少多至20万吨，因当地遭遇数十年来最恶劣的哈马丹风。
3月伦敦可可 收跌77英镑，或3.7%，报每吨1,990英镑。
3月原糖期货 收升0.16美分，或1.3%，报每磅12.99美分，此前下跌至12.66美分的四个月最低位。
3月白糖期货 收涨0.70美元，或0.2%，报每吨402.80美元。
3月阿拉比卡咖啡 收高2.1美分，或1.8%，报每磅1.1985美元。3月罗布斯塔咖啡 收涨22美元，或1.6%，报每吨1,397美元。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
路透北京1月19日 - 针对银行在此轮债转股中承担的角色，以资产计中国第二大银行--建设银行 高层周四称，建行债转股资金来源主要从社会募集，建行只投入少部分自有资金。
路透香港1月19日 - 汤森路透旗下基点报导，香港上市的世茂房地产控股已与三家银行签署了30亿元人民币(4.36亿美元)三年期贷款。
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