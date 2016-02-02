版本:
中国
市场报道 | 2016年 2月 3日 星期三 05:44 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货触及六周高位，因回补空头

路透芝加哥2月2日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二上涨，触及六周高位后缩减涨幅，交易商称，投资者回补空头带动市场走坚。

市场出现少量看空套利交易，近月CBOT-3月玉米 跑输5月 和7月玉米期货 ，因交易商展期至远月合约。3月/5月玉米价差1CH6-K6走弱至5月合约升水5美分，部份因为美国现货玉米市场买需疲弱。

美国农户趁玉米价格近期上涨，卖出少量去年收成的玉米，这限制了现货基差的升幅。

3月玉米合约 升1-1/4美分，报3.72-1/2美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为343,746口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐