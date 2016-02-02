芝加哥期市：CBOT玉米期货触及六周高位，因回补空头

标题新闻：德国财政部长朔伊布勒称，英国不应试图调降公司税率以取得竞争优势
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透芝加哥2月2日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二上涨，触及六周高位后缩减涨幅，交易商称，投资者回补空头带动市场走坚。
市场出现少量看空套利交易，近月CBOT-3月玉米 跑输5月 和7月玉米期货 ，因交易商展期至远月合约。3月/5月玉米价差1CH6-K6走弱至5月合约升水5美分，部份因为美国现货玉米市场买需疲弱。
美国农户趁玉米价格近期上涨，卖出少量去年收成的玉米，这限制了现货基差的升幅。
3月玉米合约 升1-1/4美分，报3.72-1/2美元。
今日CBOT玉米期货成交量预计为343,746口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透北京1月19日 - 针对银行在此轮债转股中承担的角色，以资产计中国第二大银行--建设银行 高层周四称，建行债转股资金来源主要从社会募集，建行只投入少部分自有资金。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。