芝加哥期市：CBOT大豆期货触及六周高位，因回补空头和技术性买盘

标题新闻：德国财政部长朔伊布勒称，英国不应试图调降公司税率以取得竞争优势
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路透芝加哥2月2日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二收涨，交易商说，因技术性买入和回补空头，扶助大豆市场摆脱原油和全球股市大跌带来的压力。
CBOT-3月大豆合约 收涨5-1/2美分，报8.86-1/4美元，此前升至12月22日来最高8.89-1/2美元。
阿根廷天气前景改善和巴西推进大豆收割，令CBOT大豆市场承压，限制其涨势。
CBOT豆粕期货<0#SM:>和大豆一起上涨，3月豆粕 迫近三周高位。
CBOT豆油期货<0#BO:>温和收涨，但涨幅不及豆粕期货。交易商关注位于3月豆油合约200日移动均线切入位30.63美分的技术支撑位。
3月豆粕合约 收涨3.6美元，报每短吨274.6美元。3月豆油合约 收高0.03美分，报30.79美分。
今日CBOT大豆预估成交量为147,347口，豆粕为90,801口，豆油为102,848口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
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路透北京1月19日 - 针对银行在此轮债转股中承担的角色，以资产计中国第二大银行--建设银行 高层周四称，建行债转股资金来源主要从社会募集，建行只投入少部分自有资金。
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