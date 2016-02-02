表格：新西兰第四季经季调失业率降至5.3%，为2009年3月以来最低

中港个股：建行债转股资金主要来自社会，银行仅作金融服务主体--高层
路透北京1月19日 - 针对银行在此轮债转股中承担的角色，以资产计中国第二大银行--建设银行 高层周四称，建行债转股资金来源主要从社会募集，建行只投入少部分自有资金。
路透惠灵顿2月2日 - 新西兰统计局周三公布，第四季经季节调整后的失业率降至5.3%，为2009年3月以来最低。
此前接受路透调查的分析师预估失业率为6.1%，就业人口较前季增长0.8%。
具体数据如下(括号中数据为初值)： (经季节调整) 第四季 失业率(%) 5.3 失业人口 133,000 就业人口(百万) 2.4 参与率(%) 68.4 (完) (编译 刘静；审校 李爽)
路透北京1月19日 - 针对银行在此轮债转股中承担的角色，以资产计中国第二大银行--建设银行 高层周四称，建行债转股资金来源主要从社会募集，建行只投入少部分自有资金。
路透香港1月19日 - 汤森路透旗下基点报导，香港上市的世茂房地产控股已与三家银行签署了30亿元人民币(4.36亿美元)三年期贷款。
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