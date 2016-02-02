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亚洲 | 2016年 2月 3日 星期三 06:05 BJT

表格：新西兰第四季经季调失业率降至5.3%，为2009年3月以来最低

路透惠灵顿2月2日 - 新西兰统计局周三公布，第四季经季节调整后的失业率降至5.3%，为2009年3月以来最低。

此前接受路透调查的分析师预估失业率为6.1%，就业人口较前季增长0.8%。

具体数据如下(括号中数据为初值)： (经季节调整) 第四季 失业率(%) 5.3 失业人口 133,000 就业人口(百万) 2.4 参与率(%) 68.4 (完) (编译 刘静；审校 李爽)

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