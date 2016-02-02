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亚洲 | 2016年 2月 3日 星期三 05:48 BJT

韩国数据：1月外汇储备降至3,672.9亿美元，为五个月最低水平

路透首尔2月3日 - 韩国央行周三公布，韩国1月底外汇储备连续第三个月减少，跌至五个月最低水平，因美元走坚降低其他货币资产以美元计算的价值。

韩国央行称，1月底外汇储备减少6.7亿美元，至3,672.9亿美元，此为去年8月来最低水准。12月外汇储备下降5亿美元。

下表为近月韩国外汇储备数据(单位为10亿美元)：

1月 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月

367.29 367.96 368.46 369.60 368.11 367.94 370.82 374.75(完)

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(编译 利棣儿；审校 母红)

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