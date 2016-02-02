美国与加拿大经济指标预测--2月3日-2月10日****

标题新闻：德国财政部长朔伊布勒称，英国不应试图调降公司税率以取得竞争优势
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以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
2月1日当周
2月3日(三)
1200 美国抵押贷款市场指数 前周 -- 472.8
再融资指数 -- 1,822.5
1315 美国ADP民间就业岗位变动(万个) 1月 增加19.5 增加25.7
1445 美国Markit服务业采购经理人指数(PMI) 1月终值 -- 53.7
综合PMI -- 53.7
1500 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数 1月 55.1 55.8
企业活动分项指数 58.5 59.5
就业分项指数 -- 56.3
新订单分项指数 -- 58.9
投入物价分项指数 -- 51.0
2月4日(四)
1230 美国Challenger企业计划裁员岗位(个) 1月 -- 23,622
1330 美国一周初请失业金人数(万人) 1月30日当周 28.0 27.8
四周均值(万人) -- 28.3
续请失业金人数(万人) 1月23日当周 224 226.8
1330 美国单位劳工成本 第四季初值 +3.9% +1.8%
非农业生产率 -1.8% +2.2%
1500 美国工厂订单(较前月) 12月 -2.8% -0.2%
扣除运输的工厂订单(较前月) -- -0.3%
耐久财(耐用品)订单(较前月) 12月修正值 -- -5.1%
扣除运输的耐久财订单(较前月) -- -1.2%
扣除国防的耐久财订单(较前月) -- -2.9%
扣除飞机的非国防资本财订单(较前月) -- -4.3%
2月5日(五)
1330 美国非农就业岗位(万人) 1月 增加19.0 增加29.2
民间就业岗位(万人) 增加18.3 增加27.5
制造业就业岗位(万人) 减少0.2 增加0.8
政府部门就业岗位(万人) -- 增加1.7
失业率 5.0% 5.0%
平均时薪(较前月) +0.3% 持平
每周平均工时 34.5 34.5
劳动力就业参与率 -- 62.6%
1330 美国国际贸易收支(亿美元) 12月 逆差430 逆差424
1330 加拿大就业岗位变动(万人) 1月 增加0.55 增加2.28
失业率 7.1% 7.1%
就业参与率 65.9% 65.9%
1330 加拿大贸易收支(亿加元) 12月 逆差22 逆差19.9
出口(亿加元) 433 432.5
进口(亿加元) 456 452.4
1500 加拿大IVEY采购经理人指数(PMI) 1月 -- 42.5
经季节调整PMI 50.0 49.9
2000 美国消费者信贷(亿美元) 12月 增加160 增加139.5
2月8日当周
2月8日(一)
1315 加拿大房屋开工年率(万户) 1月 -- 17.3
1330 加拿大建筑许可(较前月) 12月 -- -19.6%
1500 美国就业趋势指数 1月 -- 129.3
2月9日(二)
1100 美国NFIB小企业信心指数 1月 -- 95.2
1500 美国JOLTS职位空缺数(万个) 12月 -- 543.1
1500 美国趸售(批发)库存(较前月) 12月 -0.2% -0.3%
趸售销售(较前月) -- -1.0%
2月10日(三)
1600 美国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 2月 -- 54.3
1600 加拿大汤森路透/益普索主要消费者信心指数 2月 -- 47.2
1900 美国联邦预算(亿美元) 1月 -- 赤字140
(完)
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大 日本与韩国
欧洲 澳洲与新西兰
中国 台湾 已公布经济指标一览
美国 日本
欧洲 韩国
中国 香港
澳洲 台湾 (整理 杜明霞；审校 徐文焰)
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路透北京1月19日 - 针对银行在此轮债转股中承担的角色，以资产计中国第二大银行--建设银行 高层周四称，建行债转股资金来源主要从社会募集，建行只投入少部分自有资金。
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