日韩经济指标预测--2月3日-2月10日****

中港个股：建行债转股资金主要来自社会，银行仅作金融服务主体--高层
路透北京1月19日 - 针对银行在此轮债转股中承担的角色，以资产计中国第二大银行--建设银行 高层周四称，建行债转股资金来源主要从社会募集，建行只投入少部分自有资金。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月1日当周 2月3日(三) 0500 日本消费者信心指数 1月 -- 42.7 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 买超4,753 外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超1,892 2月4日(四) 2350 日本外汇储备(亿美元) 1月 -- 12,332 2月5日(五) 0500 日本同时指标(较前月) 12月 -- -1.7 领先指标 -- -0.3 2月8日当周 2月7日-8日 2350 日本银行放款(较上年同期) 1月 -- +2.2% 2月7日(日) 2350 日本未经季节调整经常账收支(亿日圆) 12月 -- 盈余11,435 2月8日(一) 0130 日本加班工资 12月 -- +1.1% 0500 日本服务业景气判断指数 1月 -- 48.7 2月9日(二) 2350 日本企业物价指数(较前月) 1月 -- -0.3% (较上年同期) -- -3.4% 2月10日(三) 暂无重要经济数据公布。 (完)
路透北京1月19日 - 针对银行在此轮债转股中承担的角色，以资产计中国第二大银行--建设银行 高层周四称，建行债转股资金来源主要从社会募集，建行只投入少部分自有资金。
路透香港1月19日 - 汤森路透旗下基点报导，香港上市的世茂房地产控股已与三家银行签署了30亿元人民币(4.36亿美元)三年期贷款。
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