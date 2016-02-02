版本:
中国
市场报道 | 2016年 2月 3日 星期三 06:13 BJT

《美国重要政经日程》--2月3日

(除特别说明外，均为GMT时间)

1200 - 美国农业部(USDA)公布一周全球稻米价格

1330 - 财政部公布季度再融资细节，宣布发售三年期和10年期债券及30年期公债

1530 - 美国能源资料协会(EIA)发布一周石油库存及产出数据。

-- - 美国铁路协会(AAR)公布一周主要铁路交通量

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 陈宗琦；审校 戴素萍)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐