《美国重要政经日程》--2月3日

标题新闻：德国财政部长朔伊布勒称，英国不应试图调降公司税率以取得竞争优势
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(除特别说明外，均为GMT时间)
1200 - 美国农业部(USDA)公布一周全球稻米价格
1330 - 财政部公布季度再融资细节，宣布发售三年期和10年期债券及30年期公债
1530 - 美国能源资料协会(EIA)发布一周石油库存及产出数据。
-- - 美国铁路协会(AAR)公布一周主要铁路交通量
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
全球重要经济事件一览表
新兴市场重要经济事件预告
美国上市公司业绩公布日程表
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香港重要政经日程
台湾重要政经日程 (编译 陈宗琦；审校 戴素萍)
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路透北京1月19日 - 针对银行在此轮债转股中承担的角色，以资产计中国第二大银行--建设银行 高层周四称，建行债转股资金来源主要从社会募集，建行只投入少部分自有资金。
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