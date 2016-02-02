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亚洲 | 2016年 2月 3日 星期三 06:14 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--2月2日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

阿里巴巴 65.09 -1.94 -2.89 4244451

京东 24.67 -0.92 -3.60 11175709

新浪 43.66 -2.80 -6.03 1161553

搜狐 46.03 -2.38 -4.92 723702

网易 154.73 -1.78 -1.14 914242

百度 154.82 -6.28 -3.90 2749650

台湾

台湾积体电路 22.56 +0.10 +0.45 2704558

联电 1.97 -0.02 -1.01 146474

日月光 5.12 -0.15 -2.85 272540

硅品精密 7.69 -0.03 -0.39 571647

和信超媒体 2.99 -0.04 -1.32 26078

友达 2.49 -0.14 -5.32 209300

中华电信 30.65 -0.51 -1.64 116342

台湾国际航电 34.13 -0.96 -2.74 942361

香港

中国移动 53.77 -0.80 -1.47 271609

中国联通 10.70 -0.27 -2.46 156554

中国电信 45.62 -1.41 -3.00 6072

中芯国际 4.42 -0.06 -1.34 4097

电讯盈科 5.88 -0.02 -0.34 1441

(完)

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Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

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