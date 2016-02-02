《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--2月2日

中港个股：建行债转股资金主要来自社会，银行仅作金融服务主体--高层
路透北京1月19日 - 针对银行在此轮债转股中承担的角色，以资产计中国第二大银行--建设银行 高层周四称，建行债转股资金来源主要从社会募集，建行只投入少部分自有资金。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
阿里巴巴 65.09 -1.94 -2.89 4244451
京东 24.67 -0.92 -3.60 11175709
新浪 43.66 -2.80 -6.03 1161553
搜狐 46.03 -2.38 -4.92 723702
网易 154.73 -1.78 -1.14 914242
百度 154.82 -6.28 -3.90 2749650
台湾
台湾积体电路 22.56 +0.10 +0.45 2704558
联电 1.97 -0.02 -1.01 146474
日月光 5.12 -0.15 -2.85 272540
硅品精密 7.69 -0.03 -0.39 571647
和信超媒体 2.99 -0.04 -1.32 26078
友达 2.49 -0.14 -5.32 209300
中华电信 30.65 -0.51 -1.64 116342
台湾国际航电 34.13 -0.96 -2.74 942361
香港
中国移动 53.77 -0.80 -1.47 271609
中国联通 10.70 -0.27 -2.46 156554
中国电信 45.62 -1.41 -3.00 6072
中芯国际 4.42 -0.06 -1.34 4097
电讯盈科 5.88 -0.02 -0.34 1441
(完)
美国股市 标准普尔主要分类指数
美股盘前/盘后 美股一周展望
Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股
Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股
Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股
美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表
股市新闻 美股盘中英文报导
欧洲股市报导 日本股市报导
香港股市报导 中国股市报导
澳洲股市报导 台湾股市报导
韩国股市报导 东南亚股市报导 (整理 徐文焰；审校 戴素萍)
路透北京1月19日 - 针对银行在此轮债转股中承担的角色，以资产计中国第二大银行--建设银行 高层周四称，建行债转股资金来源主要从社会募集，建行只投入少部分自有资金。
路透香港1月19日 - 汤森路透旗下基点报导，香港上市的世茂房地产控股已与三家银行签署了30亿元人民币(4.36亿美元)三年期贷款。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选