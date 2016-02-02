欧洲经济指标预测--2月3日-2月10日****

标题新闻：德国财政部长朔伊布勒称，英国不应试图调降公司税率以取得竞争优势
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以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
2月1日当周
2月3-10日
0800 英国Halifax房价指数(较前月) 1月 +0.3% +1.7%
(较上年同期) 截至1月的三个月 -- +9.5%
2月3日(三)
0845 意大利Markit/ADACI服务业PMI 1月 54.2 55.3
0850 法国Markit服务业PMI 1月 50.6 50.6
综合PMI -- 50.5
0855 德国Markit服务业PMI 1月终值 55.4 55.4
综合PMI -- 54.5
0900 欧元区Markit服务业PMI 1月终值 53.6 53.6
综合PMI 53.5 53.5
0930 英国Markit/CIPS服务业PMI 1月 55.3 55.5
1000 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 1月初值 -0.2% 持平
(较上年同期) +0.3% +0.1%
消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -2.3% -0.1%
(较上年同期) +0.3% +0.1%
1000 欧元区零售销售(较前月) 12月 +0.3% -0.3%
(较上年同期) +1.5% +1.4%
2月4日(四)
0645 瑞士消费者信心指数 第一季 -- 负18
1200 英国央行货币政策委员会(MPC)投票结果 2月 1-8-0 1-8-0
(升息-不变-降息)
1200 英国央行利率决定 2月 0.50% 0.50%
量化宽松规模(亿英镑) -- 3,750
2月5日(五)
0700 德国工业订单(较前月) 12月 -0.5% +1.5%
0745 法国经常账收支(亿欧元) 12月 -- 赤字14
0745 法国经季节调整贸易收支(亿欧元) 12月 逆差44.0 逆差46.3
进口(亿欧元) -- 430.5
出口(亿欧元) -- 384.2
2月8日当周
2月8日(一)
0930 欧元区Sentix投资者信心指数 2月 -- 正9.6
2月9日(二)
0001 英国零售业联盟(BRC)零售销售(较上年同期) 1月 -- +0.1%
0645 瑞士未经季节调整失业率 1月 -- 3.7%
经季节调整失业率 -- 3.4%
0700 德国工业生产(较前月) 12月 -- -0.3%
0700 德国经季节调整出口(较前月) 12月 -- +0.4%
进口(较前月) -- +1.6%
贸易收支(亿欧元) -- 顺差197
0745 法国预算收支(亿欧元) 1-12月 -- 赤字828
0930 英国对非欧盟地区商品贸易收支(亿英镑) 12月 -- 逆差24.5
全球商品贸易收支(亿英镑) -- 逆差106.4
2月10日(三)
0745 法国工业生产(较前月) 12月 -- -0.9%
0900 意大利经季节调整工业生产(较前月) 12月 -- -0.5%
经工作日调整工业生产(较上年同期) -- +0.9%
0930 英国工业生产(较前月) 12月 -- -0.7%
(较上年同期) -- +0.9%
制造业产出(较前月) -- -0.4%
(较上年同期) -- -1.2%
(完)
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路透北京1月19日 - 针对银行在此轮债转股中承担的角色，以资产计中国第二大银行--建设银行 高层周四称，建行债转股资金来源主要从社会募集，建行只投入少部分自有资金。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。