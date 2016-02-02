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市场报道 | 2016年 2月 3日 星期三 06:34 BJT

****欧洲经济指标预测--2月3日-2月10日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

2月1日当周

2月3-10日

0800 英国Halifax房价指数(较前月) 1月 +0.3% +1.7%

(较上年同期) 截至1月的三个月 -- +9.5%

2月3日(三)

0845 意大利Markit/ADACI服务业PMI 1月 54.2 55.3

0850 法国Markit服务业PMI 1月 50.6 50.6

综合PMI -- 50.5

0855 德国Markit服务业PMI 1月终值 55.4 55.4

综合PMI -- 54.5

0900 欧元区Markit服务业PMI 1月终值 53.6 53.6

综合PMI 53.5 53.5

0930 英国Markit/CIPS服务业PMI 1月 55.3 55.5

1000 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 1月初值 -0.2% 持平

(较上年同期) +0.3% +0.1%

消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -2.3% -0.1%

(较上年同期) +0.3% +0.1%

1000 欧元区零售销售(较前月) 12月 +0.3% -0.3%

(较上年同期) +1.5% +1.4%

2月4日(四)

0645 瑞士消费者信心指数 第一季 -- 负18

1200 英国央行货币政策委员会(MPC)投票结果 2月 1-8-0 1-8-0

(升息-不变-降息)

1200 英国央行利率决定 2月 0.50% 0.50%

量化宽松规模(亿英镑) -- 3,750

2月5日(五)

0700 德国工业订单(较前月) 12月 -0.5% +1.5%

0745 法国经常账收支(亿欧元) 12月 -- 赤字14

0745 法国经季节调整贸易收支(亿欧元) 12月 逆差44.0 逆差46.3

进口(亿欧元) -- 430.5

出口(亿欧元) -- 384.2

2月8日当周

2月8日(一)

0930 欧元区Sentix投资者信心指数 2月 -- 正9.6

2月9日(二)

0001 英国零售业联盟(BRC)零售销售(较上年同期) 1月 -- +0.1%

0645 瑞士未经季节调整失业率 1月 -- 3.7%

经季节调整失业率 -- 3.4%

0700 德国工业生产(较前月) 12月 -- -0.3%

0700 德国经季节调整出口(较前月) 12月 -- +0.4%

进口(较前月) -- +1.6%

贸易收支(亿欧元) -- 顺差197

0745 法国预算收支(亿欧元) 1-12月 -- 赤字828

0930 英国对非欧盟地区商品贸易收支(亿英镑) 12月 -- 逆差24.5

全球商品贸易收支(亿英镑) -- 逆差106.4

2月10日(三)

0745 法国工业生产(较前月) 12月 -- -0.9%

0900 意大利经季节调整工业生产(较前月) 12月 -- -0.5%

经工作日调整工业生产(较上年同期) -- +0.9%

0930 英国工业生产(较前月) 12月 -- -0.7%

(较上年同期) -- +0.9%

制造业产出(较前月) -- -0.4%

(较上年同期) -- -1.2%

(完)

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