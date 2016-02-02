澳新经济指标预测--2月3日-2月10日****

中港个股：建行债转股资金主要来自社会，银行仅作金融服务主体--高层
路透北京1月19日 - 针对银行在此轮债转股中承担的角色，以资产计中国第二大银行--建设银行 高层周四称，建行债转股资金来源主要从社会募集，建行只投入少部分自有资金。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月1日当周 2月3日(三) 0030 澳洲建筑许可 12月 +5.0% -12.7% 民间住宅建筑许可 -- -0.5% 0030 澳洲商品和服务贸易收支(亿澳元) 12月 逆差25 逆差29.06 商品和服务进口 -- -1.0% 商品和服务出口 -- +1.0% 2月4日(四) 2230 澳洲AIG建筑业指数 1月 -- 46.8 2月5日(五) 0030 澳洲零售销售(较前月) 12月 +0.5% +0.4% 零售销售(较前季) 第四季 +0.9% +0.6% 2月8日当周 2月8日(一) 0030 澳洲ANZ报纸招聘广告 1月 -- -1.2% 网路招聘广告 -- -0.1% 2月9日(二) 2145 新西兰电子卡零售销售(较前月) 1月 -- -0.2% (较上年同期) -- +5.3% 0000 澳洲HIA新屋销售(较前月) 12月 -- -2.7% 0030 澳洲NAB企业现况指数 1月 -- 正7 企业信心指数 -- 正3 2月9日-10日 2330 澳洲消费者信心指数 2月 -- -3.5% 2月10日(三) 2130 新西兰制造业表现指数(PMI) 1月 -- 56.7 (完)
路透北京1月19日 - 针对银行在此轮债转股中承担的角色，以资产计中国第二大银行--建设银行 高层周四称，建行债转股资金来源主要从社会募集，建行只投入少部分自有资金。
路透香港1月19日 - 汤森路透旗下基点报导，香港上市的世茂房地产控股已与三家银行签署了30亿元人民币(4.36亿美元)三年期贷款。
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