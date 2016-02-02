纽约期市：ICE期棉触及一周半新高，受印度产量担忧推动

中港个股：建行债转股资金主要来自社会，银行仅作金融服务主体--高层
路透北京1月19日 - 针对银行在此轮债转股中承担的角色，以资产计中国第二大银行--建设银行 高层周四称，建行债转股资金来源主要从社会募集，建行只投入少部分自有资金。
路透纽约2月2日 - 洲际交易所(ICE)期棉周二连涨第二日，南亚棉花作物受损及耕种面积减少令人担忧；而在美国收获季出现暴雪天气后，市场继续努力应对高质棉供应偏低的局面。
“我们仍对高品级棉花有强劲需求，”乔治亚州穆特里的经纪商Keith Brown表示。
全球最大棉花生产国印度的高级政府官员周二表示，2015/16作物年该国棉花产量料将下降3.6%至3,520万包。
3月棉花期货 结算价涨0.51美分或0.83%，报每磅62.30美分，盘中一度涨至62.50美分，为1月22日以来最高。
期货市场总成交量增加4,597口，至43,505口。数据显示，上一交易日未平仓合约下降2,851口，至195,506口。
截至2月1日期棉认证库存CERT-COT-STX总计27,784包，与上日相同。
美元指数 跌0.17%。汤森路透核心商品CRB指数 下跌2.02%。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王颖；审校 徐文焰)
路透北京1月19日 - 针对银行在此轮债转股中承担的角色，以资产计中国第二大银行--建设银行 高层周四称，建行债转股资金来源主要从社会募集，建行只投入少部分自有资金。
路透香港1月19日 - 汤森路透旗下基点报导，香港上市的世茂房地产控股已与三家银行签署了30亿元人民币(4.36亿美元)三年期贷款。
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