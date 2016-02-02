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亚洲 | 2016年 2月 3日 星期三 07:23 BJT

金砖国家：2月2日股汇市收盘纵览

路透2月3日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月2日(周二)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收报728.71点，下跌1.89%。

中国股市：沪综指收涨2.3%，中小盘股带动大盘强劲反弹

中国汇市：人民币窄幅震荡微收跌，倒量需求推升成交量

香港股市：能源股领跌港股收低，内地股市大涨未能激励恒指

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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收报38,596.167点，下跌4.87%。

巴西汇市：拉美货币兑美元下跌，因对全球达成石油减产协议的预期逐渐消逝，致使油价连续第二日走跌。雷亚尔兑美元 收报3.9851/60，上日收报3.9579/91。

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南非股市：连续第二日收跌，因高收益资产的需求下滑。指标Top-40指数 收报42,972.08点，下跌2.07%；大盘综合指数 收报48,029.24点，下跌2.09%。

南非汇市：兰特兑美元下跌逾1.5%，因风险意愿减弱

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印度股市：指标BSE股指与NSE指数分别收跌1.15%与1.33%，此前印度央行在政策会议中维持指标利率不变，静候下月联邦政府预算出炉。BSE指数 收报24,539.00点；NSE指数 收报7,455.55点。

印度汇市：卢比兑美元 追随多数亚币跌势，收盘跌至67.9750/67.9850，上日收报67.84/67.85。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 报701.201点，下跌4%；MSCI明晟俄罗斯指数 收报374.85点，下跌4.25%。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 报79.755，贬值3.16%；卢布兑欧元 报87.104，贬值3.38%。(完) (编译 陈宗琦；审校 徐文焰)

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