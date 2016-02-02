金砖国家：2月2日股汇市收盘纵览

中港个股：建行债转股资金主要来自社会，银行仅作金融服务主体--高层
路透北京1月19日 - 针对银行在此轮债转股中承担的角色，以资产计中国第二大银行--建设银行 高层周四称，建行债转股资金来源主要从社会募集，建行只投入少部分自有资金。
路透2月3日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月2日(周二)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收报728.71点，下跌1.89%。
中国股市：沪综指收涨2.3%，中小盘股带动大盘强劲反弹
中国汇市：人民币窄幅震荡微收跌，倒量需求推升成交量
香港股市：能源股领跌港股收低，内地股市大涨未能激励恒指
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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收报38,596.167点，下跌4.87%。
巴西汇市：拉美货币兑美元下跌，因对全球达成石油减产协议的预期逐渐消逝，致使油价连续第二日走跌。雷亚尔兑美元 收报3.9851/60，上日收报3.9579/91。
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南非股市：连续第二日收跌，因高收益资产的需求下滑。指标Top-40指数 收报42,972.08点，下跌2.07%；大盘综合指数 收报48,029.24点，下跌2.09%。
南非汇市：兰特兑美元下跌逾1.5%，因风险意愿减弱
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印度股市：指标BSE股指与NSE指数分别收跌1.15%与1.33%，此前印度央行在政策会议中维持指标利率不变，静候下月联邦政府预算出炉。BSE指数 收报24,539.00点；NSE指数 收报7,455.55点。
印度汇市：卢比兑美元 追随多数亚币跌势，收盘跌至67.9750/67.9850，上日收报67.84/67.85。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 报701.201点，下跌4%；MSCI明晟俄罗斯指数 收报374.85点，下跌4.25%。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 报79.755，贬值3.16%；卢布兑欧元 报87.104，贬值3.38%。(完) (编译 陈宗琦；审校 徐文焰)
路透北京1月19日 - 针对银行在此轮债转股中承担的角色，以资产计中国第二大银行--建设银行 高层周四称，建行债转股资金来源主要从社会募集，建行只投入少部分自有资金。
路透香港1月19日 - 汤森路透旗下基点报导，香港上市的世茂房地产控股已与三家银行签署了30亿元人民币(4.36亿美元)三年期贷款。
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